رئيس الزمالك المعزول يتهم طفل 9 سنوات بـ«السب والقذف».. والنيابة تحقق

تقدم رئيس الزمالك المعزول، ببلاغ للنيابة العامة ضد طفل 9 سنوات، يتهمه فيه بالسب والقذف، من خلال فيديو بخاصية البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتكون واقعة فى مفارقة حيث يبلغ الطفل 9 سنوات، بينما جاوز سن الشاكي 70 عاما.

وقال الإعلامي أحمد سعيد، المذيع السابق، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه تلقى إخطارا بحضور نجله «سعيد» أمام جهات التحقيق، لسماع أقواله في بلاغ تقدم به المذكور للنيابة، يتهم فيه الأخير بسبه وقذفه من خلال فيديو على «فيس بوك».

يُشار إلى أن رئيس الزمالك المعزول، تقدم بعدد من البلاغات ضد عدد من الصحفيين يتهمهم فيه بالسب والقذف، ومنهم أحمد سعيد والد الطفل.

وحققت النيابة العامة من قبل مع الاعلامي عبدالناصر زيدان، في عدة بلاغات سب وقذف تقدم بها «المعزول»، وأخلت سبيله بكفالة مالية بعد انتهاء التحقيقات معه، وأمرت بإخلاء سبيله.

وقالت مصادر أمنية وقضائية، إن جهات التحقيق ستبدأ في يناير، التحقيق في جميع البلاغات المقدمة ضد رئيس الزمالك المعزول، وذلك بعد سقوط الحصانة عنه، التي فقدها عقب سقوطه في انتخابات النواب، عن دائرة ميت غمر في الدقهلية.