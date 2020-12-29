مستشار رئيس الوزراء: الإسراع بحل مشكلات واحة سيوة بتوجيهات عليا

في إطار سعي الحكومة لتطوير واحة سيوة، وإنهاء جميع المشاكل التي تعاني منها، قام الدكتور محمد الفرجاني، مستشار رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بجولة تفقدية في الواحة الواقعة غرب محافظة مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، يرافقه رئيس مركز ومدينة سيوة، العميد عصام عبد الغني.

والتقى مستشار رئيس الوزراء، خلال الزيارة، عدداً من القيادات التنفيذية المعنية فى مختلف القطاعات، وممثلي وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، إضافة إلى عدد من شيوخ القبائل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير واحة سيوة بشكل جذري وشامل، وحل جميع المشاكل التي يعاني منها سكان الواحة.

وتفقد "الفرجاني"، خلال الجولة، بئر المياه العميقه فى منطقة الأمهات، التي يجري العمل بها حالياً، من خلال جهاز التعمير لتوفير مياه الشرب، ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال الحفر والتركيب للمواسير أوائل فبراير من عام 2021.

واستعرض مستشار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مدينة سيوة سبل الإسراع في مد شبكات وخطوط مياه الشرب للمناطق المحتاجة والمخطط لها من جانب محافظة مطروح، حتى تدخل الخدمة أوائل فبراير المقبل، وذلك لتوفير مياه الشرب النقية لمدينة سيوة وتوابعها، كما تفقد محطة معالجة المياه، وبحث سبل التوسع في المحطة، خاصةً وأن المحطة الحالية تغطي حوالي 25% من المستهدف، سعياً لتوفير توفير مياه الشرب النقية.

كما تفقد الفرجاني محطات رفع مياه الصرف الزراعي، والتي تعاني منها الواحة، وهي محطات "فطناس 1"، و"فطناس 2"، واستمع إلى شرح حول جهود كهربة المحطات، وعمل الجسور، وتم متابعة العمل بمحطة بهي الدين غرب سيوة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال حفاظاً على الزراعات بالمنطقة، في ظل الجناين المنتشرة بها من أشجار الزيتون ونخيل البلح.

وقام مستشار رئيس الوزراء بجولة للتعرف على جهود وخطة وزارة الري والموارد المائية في حفر الآبار العميقة، وهي المصدر الوحيد الذي يغذي الواحة بمياه الشرب، وشملت زيارة مواقع الحفر للآبار بمنطقتي "الطبو" و"مشندت"، كما تفقد المسار المقترح لنقل مياه الصرف الزراعي الزائدة للتخلص منها إلى منخفض "تبغبغ"، شرق مدينة سيوة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، توجيهاته للحكومة بحل جميع مشاكل سيوة المزمنة، وعلى رأسها مشكلة الصرف الزراعي، الذي يهدد زراعات وأراضي الواحة منذ سنوات، بسبب ارتفاع منسوبه إلى سطح الأرض، بالإضافة إلى العمل على تنمية سيوة في جميع المجالات، خاصةً قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية.