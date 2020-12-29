طبيب نفسي: التنمر يؤخر تعافي مصاب كورونا.. ومحدش كبير على المرض

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، إن الحالة النفسية للمريض تساعده في سرعة التعافي، خاصة بعد وجود تنمر على الأشخاص المصابين بكورونا، لذا أطالب الناس بمنع التنمر على المصابين، فلا يوجد شخص أكبر من المرض أو يضمن أنه لن يتم إصابته بالمرض.

وأضاف استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية DMC، «يجب أن نبعده عن الزعل والنكد لأنهم بيقللوا المناعة والابعاد عن الأخبار السلبية، خاصة المذكور فيها وفاة أشخاص بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويجب في نفس الوقت تقريب الأشخاص البشوشين منه الذين يحمسونه على سرعة التعافي لأنهم ينتظرون تعافيه، فالكلمة الطيبة تفرق والإنسان يحتاج الطبطة خاصة عندما يكون مريض ويريد معرفة حب الناس له، والوجود جنب الناس اللي بنحبهم بيفرق معاهم جامد ونقولهم أخبار عن شفاء ناس من كورونا ونبعده في نفس الوقت عن الناس السلبية».

وأوضح أنه يجب إفهام المريض أن الإصابة نوع من الابتلاء الرباني، مع وجوب شعور المريض بحالة من الرضا والصبر من أجل تكملة الكورس العلاجي، ومن الضروري إبعاد ذكر وفاة حالات بسبب كورونا المستجد «كوفيد 19» حتى يتم الرفع من حالته المعنوية.

محتاجين نطبطب على بعض

وتابع، «للأسف ساعات المريض التنمر بيجيلوه من أهله، ودي مشكلة واجهتني إمبارح في العيادة الخاصة بي، إخواته بيقولوله هتعدينا، وأنت لازم تبعد عننا ومتستخدمش حاجتنا، والتنمر ده بيقتل الإنسان، كلنا بين إيد ربنا منعرفش إيه هيحصل بعد دقيقة واحدة ممكن تبقى مكانه، وأنا بقول لمريض كورونا بتعرف مين أقرب الناس ليك، المرض ده مرحلة اختبار وبتعرف مين القريب ومين اللي بيبعد عنك، أنا شوفت ناس بتوصل لأصدقائها الأكل باستمرار وتقولهم الدنيا لسه بخير، إحنا محتاجين نطبطب على بعض».