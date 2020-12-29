الرعاية الصحية: أسرة إضافية لعزل مصابي كورونا في بورسعيد (فيديو)

كشف الدكتور محمد شاهين موسى مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية والطبية والعلاجية، عن استعدادات الهيئة العامة للرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا بالموجة الثانية بمحافظة بورسعيد، بتجهيز 50 سريرا بمستشفى المبرة زيادة عن الأسرة الموجودة لعلاج مصابي كورونا، إضافة لأسرة العناية المركزة، وفي محافظة بورفؤاد 36 سرير داخلي و21 عناية مركزة، إضافة للمستشفيات المختلفة، التي بها جزء للخارجي المخصص للمرضى، وأي مريض يدخل يتم قياس درجة حرارته ومتابعة الأعراض التي تظهر عليه، وحال تم الاشباه به من قبل الأطقم الطبية يتم أخذ مسحة منه لمعرفة ماإذا كانت مسحته إيجابية أو سلبية، وبناءا على الأعراض إما يتم عزل المريض مزليا أو يتم عزله بالمستشفى.

2178 استشارة طبية على الخط الساخن الفترة الماضية

وأضاف مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية والطبية والعلاجية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك خط للاستفسارات الطبية، وجرى تفعيله ويعمل 24 ساعة لأي مواطن يرغب في الاستشارة، ومن يلجأ لهذا الخط الساخن يجيب عليه طبيب مباشرة، متابعا: «الفترة الماضية جرى عمل 2178 استشارة طبية على الخط، وهاتفين مخصصين لمتابعة حالات العزل المنزلي».

وناشد موسى، المواطنين ممن يرغبون بالاستفسار عن أي تساؤل، الاتصال بالأرقام المخصصة للاستشارات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، مع استمرار عمل غرفة الأزمات بمقر الهيئة على مدار الـ24 ساعة على مدار الأسبوع.

إرسال سيارة إسعاف لنقل حالات كورونا الخطرة للمستشفى

واستكمل مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية والطبية والعلاجية، أنّه حال تقييم متلقي الاستفسار الطبي بأنّ الحالة التي تتحدث معه لديها أعراض تحتاج للمستشفى، ينصحه بالتوجه لأقرب مستشفى، وإذا كان المريض لا يستطيع الانتقال للمستشفى يتم إرسال سيارة إسعاف وينقل للمستشفى، مشيرا إلى أنّ هناك 32 مركزا طبيا ووحدة صحية ببورسعيد والمستشفيات يتم تعقيمها بالكامل باستمرار.