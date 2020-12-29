أستاذ بقصر العيني: النوم الجيد والجوع يحافظان على مناعة الجسم

أكد الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني، أنه لا يوجد أي عقار أو طعام يتسبب في رفع المناعة، ولكن ما نستطيع أن نفعله هو الحفاظ على المناعة المتواجدة بأجسامنا بالفعل، موضحا أن المناعة يمكن أن نقسمها إلى عدة تقسيمات، يأتي في مقدمتها المناعة المخصصة، بمعنى إذا طعمنا شخص ما بلقاح ضد الإنفلونزا، هذا يعني أن سيكتسب مناعة ضد هذا المرض بالأخص بنسبة محددة، لكن هذا لا يقيه من الأمراض الأخرى، كالحصبة والدرن وغيرها من الأمراض، مشيرا إلى أنه على مدار التاريخ هذا النوع من المناعة الذي أنقذ البشرية من الأوبئة الفتاكة، كالجدري وشلل الأطفال وغيره.

يحتاج لبعض الوقت

وأضاف «المنيسي»، خلال لقائه بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، من تقديم الإعلاميات مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة، والمذاع على شاشة «cbc»، هذا النوع من المناعة يحتاج لوقت بعض الشيء حتى يعمل، في الغالب تكون تترواح هذه الفترة من أيام إلى أسابيع حتى يحقق جزء من عمليات الدفاع عن الجسم.

وتابع هناك أيضا المناعة الذاتية بالجسم، وهي المناعة التي ولدنا بها والسبب فيها أجددانا لأنها تنتقل للإنسان من جيناته، التي يرثها من والداه ومن قبله جده.

امتلاء البطن يضعف المناعة

وأوضح أن العلم اكتشف بأن السمنة وامتلاء البطن بالمخبوزات والمسبكات، تضعف مناعة الجسم، ولكن ما يحافظ عليها هو النوم الجيد والجوع وعدم التعرض لأي ضغوط، والحرص على المأكولات الغنية بفيتامين (د) والزنك: «لو خدت مضادات حيوية أنا كدا بضعف مناعتي، فتناول الأدوية عمال على بطال والإفراط في تناول الفيتامينات تضعف المناعة أيضا».