بعد أنباء الموجة الثانية لكورونا.. 4 فيتامينات لتقوية مناعة الجسم

بعد أنباء الدخول في الموجة الثانية لفيروس كورونا، تخوف كثير من المواطنين من التعرض للإصابة بالفيروس، وبدأوا البحث عن طرق لتقوية مناعة جسم الإنسان.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بتقوية جهازهم المناعي لمواجهة الفيروس، وترصد السطور التالية، أهم الفيتامينات التي يجب الاهتمام بها والحرص على تناولها، كما يلي:

فيتامين "أ"

مهم في تعزيز مناعة الأطفال، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين عن طريق الأسماك والجبن والروبيان والحليب والبيض والجزر والبطاطا الحلوة والبروكلي واللفت.

فيتامين C

أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحمي الجسم من آثار العوامل الضارة، ويمكن الحصول عليه من الفواكه والخضراوات، ومن الفواكه الغنية بفيتامين "سي"، الشمام والحمضيات والعصائر مثل البرتقال والجريب فروت، وفي الخضراوات البروكلي والقرنبيط، والفلفل الأخضر والسبانخ والطماطم والقرع.

فيتامين "د"

يلعب فيتامين "د" دورا مهما في تعزيز جهاز المناعة، من خلال زيادة تنظيم إفراز الببتيدات المضادة للميكروبات وإفرازها، ما يعزز الدفاعات المخاطية، ويمكن للأمراض المحمولة عن طريق الجو مثل فيروس كورونا، الدخول إلى نظام الجسم عبر الأغشية المخاطية، العيون والأنف والفم.

ويتميز فيتامين "د" بالمواد المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات، ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس أو بعض الأدوية.

فيتامين الزنك

يساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي، ويمكن الحصول عليه من خلال الأطعمة الغنية بالزنك، مثل اللحوم والبقوليات والمكسرات والبيض ومنتجات الألبان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال مجاهد إنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.