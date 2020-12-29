نائب بالكنيست: 400 ألف قطعة سلاح تم تهريبها من الجيش الإسرائيلي للعرب

في مفاجأة تكشف عن وجود فساد وثغرات أمنية في الجيش الإسرائيلي، قال نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي إن هناك عددا كبيرا من الأسلحة المهربة من الجيش والتي وصلت إلى أيدي المواطنين العرب في إسرائيل، وساهمت في انتشار الجريمة بينهم.

وقال أيمن عودة، زعيم تحالف القائمة العربية المشتركة، خلال جلسة للهيئة العامة للكنيست، مساء أمس، إن هناك 400 ألف قطعة سلاح وصلت من الجيش إلى أيدي المواطنين العرب. هذا السلاح يقتل وهذا الإهمال يقتل.

محاكمة وزير الدفاع

وهدد عودة بمحاكمة وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي بتهمة التقاعس عن وقف ظاهرة تسرب الآلاف من قطع السلاح من الجيش إلى المواطنين العرب، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وتابع عودة، في ظل تصاعد ظاهرة العنف بشكل غير مسبوق في المجتمع العربي: يعلم وزير الدفاع وكذلك قائد أركان الجيش بالأمر. وفي الحقيقة إن كان الجيش يريد وقف تلك الجريمة المتواصلة فبإمكانه فعل كل شيء، كأن يقيم لجنة (تحقيق) لمعرفة لماذا يحدث ذلك والتصرف على نحو فوري.

وكشف عودة أنه توجه بتلك المطالب إلى غانتس وكوخافي لكن شيئا لم يحدث، على حد قوله، مختتما حديثه بالقول: سوف ألتمس أيضا لدى السلطات القضائية.

110 قتلى عرب

ووصل عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي بإسرائيل خلال العام الجاري 2020 إلى نحو 110 قتلى، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وخلال الآونة الأخيرة تزايدت الاتهامات من قبل نواب وقياديين عرب تجاه الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن محاربة الجريمة والعنف في مجتمعهم.

وبحسب آخر إحصاء إسرائيلي رسمي، وصل عدد المواطنين العرب الفلسطينيين (مسلمون ومسيحيون) في إسرائيل (1,930,000) يشكلون 21% من إجمالي السكان، البالغ عددهم 9 ملايين و190 ألف مواطن.