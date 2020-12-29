فريدة سيف النصر تعلن إصابتها بوعكة صحية: «مش عارفة دي كورونا ولا حامل»

تعرضت الفنانة فريدة سيف نصر، لوعكة صحية مؤخرًا، حيث عانت من آلام جسدية أقرب إلى أعراض فيروس كورونا.

وكتبت فريدة سيف النصر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تعب شديد في الجسم، وهن، بلع بألم، دوخة قوية، غمة نفس»، مازحة بقولها: «مش عارفة بقى في مرحلة العمر دي.. الأعراض دي كورونا ولا حامل.. متفهموش غلط قصدي حامل للفيروس».

وكانت فريدة سيف النصر، قد طالبت جمهورها، مؤخرًا، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لاسيما مع بداية تفشي الفيروس من جديدة، قائلة: «ياريت الناس ترجع للكمامة والحذر، شايفاكم رحرحتم، سترك يا لطيف».

يذكر أن آخر أعمال فريدة سيف النصر، مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والذي عُرض في موسم دراما شهر رمضان الماضي، وتدور أحداثه في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم «الفتوة»، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، وأحمد صلاح حسني، ومي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسن المنباوي.

وكانت فريدة سيف النصر، قد تعرضت لوعكة صحية في شهر فبراير الماضي، حيث كتبت آنذاك: «أنا أصلًا باتحمل لكن مش قادرة.. ده مش ماكياج، ده وشي بدون سابق إنذار صحيت بأصوت نص الليل، ودي رابع مرة يحصل لي حاجه غريبة في وشي، وأكون بشتغل يعني مش وقته استغفر الله.. أحسن من غيرنا، سامحني والنبي اللهم لا اعتراض».

وتابعت: «عاملة زي الكورة الكَفَر عينيا مقفولة وبوقي مدلدل حتى حواجبي وارمة.. يخرب بيت كده، أنا إديتكم نص الوش علشان حقيقي مش أنا.. رعب والله، تغيير سريع، سبحان الله والحمد لله، مش هزار تحت أسنان سليمة، 4 خراريج إزاي مش عارفين، عملنا بانوراما كاملة والدكتور مستني الالتهاب يروح والورم بحقن الفنتيرن قوية واوجمنتين وبعدين يقرر فيه ايه؟».