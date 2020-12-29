«اتجوزت غيره».. تفاصيل محاكمة المتهم بقتل طليقته في الشرقية

قررت محمكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في جلستها مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل طليقته، في مدينة العاشر من رمضان، إلى جلسة 27 يناير القادم للمرافعة، وأمرت باستمرار حبس المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي، ومحمد بدة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 2383 لسنة 2020 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، من مواطن يُدعى "أحمد ي. ع."، 61 سنة، مقيم بالمجاورة 29 بالعاشر من رمضان، باتهام "عبدالله ح. أ."، 52 سنة، مقيم بمركز ههيا، بقتل زوجته المجني عليها "إيمان أ. ي."، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات سابقة بينهما، في فترة زواجهما، وانفصال المجني عليها عن المتهم، وزواجها من مقدم البلاغ.

وأضاف زوج المجني عليها أن زواجها منه ما أثار حفيظة طليقها المتهم، ورغبته في استعادة أمواله وأبنائه، حيث وتوجه المتهم إلى منزل المجني عليها، بدعوى إنهاء تلك الخلافات، وأثناء ذلك تعدى على المجني عليها بسلاح أبيض، وأصابها بجرح طعني أودى بحياتها.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، لاتهامه باغتصاب ابنته وحملها سفاحاً منه، وصدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، ومدحت سالم محمد، وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية لعام 2020 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد تلقى مركز شرطة منشأة أبو عمرو، بلاغ باتهام عامل في العقد الرابع من العمر، باغتصاب ابنته الطفلة، 16 سنة، تعاني من أحد الأمراض المزمنة، وتم إحالة المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.