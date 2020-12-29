وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال تطوير مستشفي منيا القمح

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية اليوم، بمستشفي منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير بالمستشفي، حضور خالد مشهور، وأحمد البنا، عضوي مجلس النواب.

تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم، ووجه إلى الاستعاضة الفورية لأدوية الطوارئ فور الإنتهاء من النسب المحددة منها، كما تم التأكد من ارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، والالتزام بخطوط سير منفصلة للأمراض التنفسية عن باقي التخصصات الطبية الأخري، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي الأجهزة الطبية الحرجة، كما تابع إنتهاء الأعمال بوحدة الأشعة المقطعية الجديدة، والتي تم دعمها للمستشفي بتكلفة تقديرية بلغت ٤ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتدريب أطباء وفنيين الأشعة عليها من خلال الشركة الموردة، ووجه وكيل الوزارة ببدء التشغيل التجريبي للوحدة اعتبارا من اليوم.

وتفقد الأعمال الإنشائية الجارية لمشروع المبني الجديد بالمستشفي، لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بها، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية ٢٠ مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، وناقش وكيل الوزارة مع أعضاء مجلس النواب، التوظيف الوظيفي للمبني، والخطة الزمنية للإنتهاء من المشروع، كما ناقش توسعة ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي، وكلف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية بمتابعة الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال التوسعة بالقسم.