محافظ الشرقية: إنشاء تجمعات سكنية حضارية في 3 مدن

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنشاء أحياء جديدة داخل مراكز "الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس" لإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لينقل إليها سكان المناطق العشوائية والإستفادة منها في فتح محاور مرورية جديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير العواصم والمدن الكبرى في محافظات الجمهورية على غرار مشروعي الأسمرات بالقاهرة وبشائر الخير بالإسكندرية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق، اليوم، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة وبحضور الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة مرفت عسكر المشرف علي قطاع الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد المنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب وعمداء الكليات وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

وأكد وزير القوي العاملة أن الدولة بكافة أجهزتها استطاعت التعامل مع الموجه الأولى لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره مشيراً إلى أن الظروف الحالية تفرض علينا الإستفادة من التجربة السابقة لمكافحة الفيروس بإتباع كافة الإشتراطات الإحترازية والوقائية المتخذة ورفع الوعي لدى المواطنين للخروج من هذه الجائحة بسلام,

وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المناطق الصناعية والإستثمارية والتأكد من إلتزام أصحابها بإشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنه للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بها .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنشاء مجمع للمصالح الحكومية داخل مدينة الزقازيق يتم ربطه مع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية للإستفادة من منظومة التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري إعداد بروتوكول تعاون بين المحافظة وإتحاد الهجن وجهاز مدينة العاشر من رمضان وممثلي القبائل العربية لإنشاء مجمع مهرجانات للخيول والهجن العربية الأصيلة وإقامة معارض دائمة للحرف والصناعات اليدوية والتراثية وذلك بأرض صحراء بلبيس لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى المحلي والإقليمي حيث تشتهر محافظة الشرقية بإنتاج وتربية الخيول والهجن العربية الأصيلة وتقوم بتنظيم سباقات للهجن والخيول كل عام.

كما أكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطي جيدة في التعامل مع ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة, مشيراً إلى انه تم عقد لقاءات موسعه مع المواطنين المتعديين علي أراضي أملاك الدولة بمختلف القرى والمراكز لحثهم علي سرعة الإنتهاء من تقنين أوضاعهم المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والإستفادة من حزمة التيسيرات التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التصالح والتقنين.

ولإستمرار تحسين مستوي أداء العاملين بالجهاز الإداري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين أشار محافظ الشرقية إلي مشاركة المحافظة في مسابقة التميز الحكومي في نسختها الثانية آملا في الفوز بجوائز المسابقة علي المستوى الفردي والمؤسسي لافتاً أن المحافظة قد حصدت أربع جوائز خلال المسابقة في نسختها الأولى العام الماضي.

ونوه محافظ الشرقية خلال الإجتماع إلى أن المحافظة بصدد إعادة تطوير وتجميل مناطق فلل الجامعة والقومية وطلبة عويضة والتنسيق مع إدارة المرور لوضع التصور الأمثل لتعديل المسارات المرورية لتخفيف حده الزحام بها مع تنفيذ أعمال رصف الشوارع ورفع كفاءتها وإضفاء لمسة جمالية وحضارية عليها , مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير وتجميل لشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح .

وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية (حياه كريمة) لتنمية وتطوير القري الأكثر إحتياجاً بمحافظات الجمهورية أوضح محافظ الشرقية أنه تم إختيار 25 قرية بمركز الحسينية للبدء في أعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي وإقامة مدارس وتوصيل غاز طبيعي للنهوض بمستوي معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

بينما أشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بمجهودات محافظ الشرقية المستمرة لإنجاز العديد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتقديم افضل الخدمات لأبناء المحافظة مؤكداً أن الجامعة ستظل شريك اساسي وداعم رئيسي للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع , وقال ان الفترة القادمة ستشهد الإنتهاء من إنشاء المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان ومستشفي الطوارئ بمركز الزقازيق ليمثلا إضافة قوية لمنظومة الصحة بالشرقية ويسهما في تخفيف العبء علي مستشفيات جامعة الزقازيق والمستشفيات الحكومية