انقطاع مياه الشرب عن وادي القمر والمكس بالإسكندرية.. غدا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، عن انقطاع مياه الشرب في وادي القمر والمكس غرب المدينة، غدا الأربعاء، بداية من الساعة العاشرة صباحا.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه نظرا للقيام بأعمال الإحلال والتجديد لخط قطر 700م بمنطقة طلمبات المكس، ستضغف وتنقطع المياه بمنطقتين.

وأضافت الشركة أن الانقطاع سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا، مطالبة بالاتصال بالخط الساخن الخاص بالشركة، في حال الاحتياج إلى سيارات مياه، أو السؤال عن موعد عودة المياه.

وأكد البيان أن المياه سوف تعود بالضغوط الطبيعية، فور الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد داخل محطات الشرب في المكس ووادي القمر.

وأهابت الشركة في البيان، أهالي المكس ووادي القمر بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، التي ستتم من قبل الشركة.