«مياه الإسكندرية»: 150 مليون جنيها تكلفة تطوير 3 قرى بالمحافظة

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شبكة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعمار أكثر من 1000 قرية على مستوي الجمهورية كمرحلة ثانية، بعدما شملت المرحلة الأولى أكثر من 1300 قرية، فإنها ستزداد وتصل إلى أكثر من 1500 قرية.

أعددنا المشروعات المطلوبة من أجل رفع المعاناة والقيمة السكنية لأهالينا في الإسكندرية

وأضاف «جابر» خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي حسام الدين حسين، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه جرى اختيار مدينة برج العرب بالمحافظة، التي تشمل 3 قرى، وهي «الغربنيات، وبرج العرب، وبهيج»، تحتاج إلى تطوير، وأنه جرى تنسيق تام مع المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية، للبدء فورا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا: «أعددنا المشروعات المطلوبة من أجل رفع المعاناة والقيمة السكنية لأهالينا في محافظة الإسكندرية، وخاصة في منطقة برج العرب».

صرف 150 مليون جنيهًا في القرى الثلاث المستهدف تطويرهم

وتابع رئيس شبكة مياه الشرب بالإسكندرية: «سنبدأ أعمال الإحلالد والتجديد ومد المواسير، وبدأنا في عمل الدراسات الخاصة بها، وبداية من 15 يناير سنبدأ التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، حتى ننتهي من كل المشروعات في غضون عام من هذا التاريخ، لرفع المعاناة عن المواطن السكندري».

ونوه المهندس أحمد جابر، إلى أنه سيتم إحلال وتجديد كل المواسير بأقطار لا تقل عن 6 بوصات، ما سيتيح تدفق المياه بشكل أكبر، لتتماشى مع توقعات زيادة الاستهلاك والتوسعات العمرانية في هذ المنطقة، ما سيساعد على توفير المياه بصفة مستمرة، وسيجرى صرف 150 مليون جنيها في القرى الثلاث».

وأشار «جابر» إلى أننا نخدم محافظة البحيرة أيضا، وانتهينا من تطوير 4 قرى بالمحافظة في المرحلة الماضية، بتكلفة 30 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة ستكون على الأطراف والحدود مع محافظة البحيرة، سيجرى تنفيذها بعد الانتهاء من المرحلة الثانية.