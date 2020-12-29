شوارع العريش تحت التعقيم: مبادرة جديدة لتطهير المدينة من عدوى كورونا

عقب ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال الآونة الأخيرة، بدأت الإجراءات الاحترازية في محافظات مصر تأخذ طابعا أكثر جدية، اتقاءً لشرور «عدو البشرية» ودرءًا لتفشي العدوى بين المواطنين، وهو ما طبقته مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم.

الإجراءات الوقائية تجلت اليوم في العريش، بعد انطلاق مبادرة جديدة لتعقيم وتطهير شوارع المدينة، بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مشددين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء التاجي في موجته الثانية، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية وغسل الأيدي باستمرار.

بدأت المبادرة من ميدان الساعة بمدينة العريش؛ إذ تم تطهير المحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت بشوارع 23 و26 يوليو والبحر، وميادين الساعة، والبنك الأهلي، والنصر والسادات، بمشاركة ديوان عام المحافظة، ومديريات الصحة والطب البيطري وإدارة الحماية المدنية، وجمعية الهلال الأحمر المصري.

ومن المقرر أن تستمر المبادرة حتى تطهر جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل، وفقا لما قاله اللواء «شوشة»، مشيرا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير للمدينة ستتم يوميا، في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من «كوفيد 19».

أما على صعيد الأفراح والعزاءت وما يشبهها من تجمعات، فوجه المحافظ بمنعها تماما طوال الفترة المقبلة، وإغلاق المنشآت المخالفة لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بجانب توقيع غرامات على المخالفين لارتداء الكمامة.

بدوره، أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية على مستوى المحافظة ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرا إلى تطهير وتعقيم عدد كبيرة من المنشآت الصحية والتعليمية والحكومية على مستوى المحافظة.