رئيس مجلس مدينة العريش يهيب بالمواطنين الإسراع في تقنيين أوضاعهم

التقت "الوطن"، العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس ومدينة العريش، الذي قال فى بداية حديثه، إن ما يشغل الناس حاليا، قانونيين هما التمليك والتصالح، خلال الفترة الحالية.

- بسؤاله ما هو قانون التصالح وماذ يفعل المواطن؟

بالنسبة لتعريف قانون التصالح، هو قانون وضع لعلاج التشوهات، التى حدث فى محافظات الجمهورية جميعها، عقب ثورة يناير 2011، من عملية البناء على الاراضى الزراعية أو البناء بدون رخصة، أو البناء المخالف، فكانت مدة التصالح فيه 6 أشهر، إلا أن رئيس الوزراء، مد العمل به 6 أشهر أخرى، لأن الناس لا تدرك حجم الخطر، فى أنها لم تقدم فى قانون التصالح، وأن حقيقة قانون التصالح، هو تقديم وضعك المخالف مع الدولة، فأن أخر مدة لهذا القانون هو 30 سبتمبر.

- وعن ماذا على المواطنيين أن يفعلوا لإنهاء الإجراءات؟

أهيب بالمواطنين، سرعة التقدم لقانون التصالح، بالنسبة إلى الأشخاص الذين بنوا على أراضي أملاك دولة، يجب أن تقنن أوضاعها.

- هل من بنى على ملكه الخاص يجري عملية التصالح؟

الذى بنى على ملكه، لا يتقدم فى قانون التصالح، أما من بنى على أرض الدولة عليه أن يتقدم فى شيئين، وهما أول شيء أنه قام بالبناء على أرض دولة، ولم يكن لديه ترخيص، فعليه أن يتقدم فى طلب الترخيص للتصالح فى هذه المخالفة، ويتقدم فى تقنيين أرضه، لأن القانون نصه هو أنه يتم الإزالة الفورية، لما تم بناءه على أملاك الدولة، فى حالة إذا لم يتقدم المواطن فى التصالح على تعديه على أملاك الدولة.

- من الذي عليه أن يتصالح؟

أنصح أهالى سيناء، الإسراع للتقدم فى قانون التصالح، سواء من قام بالبناء بدون تصريح، أو من قام بالبناء على أرض أملاك الدولة، وتقنيين وضعه

- ما هى التسهيلات التى قدمها محافظ شمال سيناء للمواطنين بخصوص التصالح؟

اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قام بعمل تخفيض خاص بأهالى سيناء، حيث أكد أن من يملك أرض مساحتها 100م أو أقل، فإن سعر المتر فيه، هو الحد الأدنى وهو 50 جنيها للمتر، فأن من المعروف أن الحد الأدنى، هو 50 جنيه، وأن الحد الأقصى هو 2000 جنيه، لأن هذا امتياز من الدولة لمحدودى الدخل فى المحافظة، وأيضا قام المحافظ بعمل تخفيض 25% على الأسعار، بالإضافة إلى أنه من يدفع فوري، فسيحصل على امتياز خصم 25% من قيمة المبلغ المدفوع من الدولة.

- كيف تتم عملية دفع المبالغ المطلوبة من المواطنيين لإنهاء عملية التصالح؟

قيمة التصالح من مخالفات البناء فى شمال سيناء، يتم دفع جزء أول جدية التصالح، أن يتم دفع 25%، وتقسيط الباقى على 3 سنوات.

- ماذا عن تقنيين الأوضاع الذى تنادي به المحافظة؟

بالنسبة لتقنيين الأوضاع، لتقنيين البناء على أرض أملاك الدولة، سيقوم بدفع 25%، يحصل على عقد إبتدائي من الدولة، ويتم تقسيط الباقى أيضا على ثلاث سنوات، بدفعات ربع سنوية، من خلال هذا العقد، من حق المواطن أن يسير فى إجراءات التصالح.

ومن ثم إجراءات تركيب الخدمات والمرافق من كهرباء ومياه وغاز وما شابه ذلك، وبعد الانتهاء من تسديد ثمن الأرض يحصل المواطن على عقد نهائي، أما من يدفع 25% من ثمن الأرض، يحصل على عقد ابتدائي من المحافظة.

وأختتم حديثه قائلا: إننى أنصح جميع السكان الذين قاموا بالبناء على أرض من أملاك الدولة، أن يقوموا بالاجراءات الفورية لعملية التصالح، للحصول على العقد النهائى بعد الإبتدائي.

وقال المهندس أحمد زايد مدير عام خدمة الجماهير بمجلس مدينة العريش، إننا نستقبل ملفات التصالح الخاصة بالمواطنيين، والأشخاص الذين قاموا بدفع 500 جنيه حتى يوم 15 سبتمبر، أما من لم يدفعوا هو نهاية الشهر الحالي، 30 سبتمبر، وهناك مهلة شهرين لاستمكال الأوراق، تنتهى فى شهر نوفمبر.

وأضاف زايد، أن المركز مفتوح لاستقبال الأهالى على مدار الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت حتى الساعة الثالثة عصرا.