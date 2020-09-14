إقبال كبير على طلبات التصالح بمجلس مدينة العريش

شهد مجلس مدينة العريش، زحامًا من المواطنين، اليوم، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وسط تسهيلات كبيرة قدمها المجلس الذي قرر مد ساعات العمل حتى السادسة مساءً.

وقال العميد ماجد محمد، رئيس المدينة، أن موظفى المجلس قدموا جميع التسهيلات للمواطنيين، علاوة على مد فترة العمل بالمجلس حتى الساعة السادسة مساءً بما في ذلك يوم الجمعة لاحتواء الزحام.

بدوره أكد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، أن تخفيض سعر المتر الى 50 جنيهًا للمساحة التى تقل عن 100 متر مربع، بمثابة فرصة استغلها أهالى العريش للتصالح، وكانت سببًا فى إقبال ألاهالى على تقنيين أوضاعهم، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي أهالى سيناء اهتمامًا خاصًا، وأن الفترة القادمة سوف تشهد تنمية كبيرة بتعليمات من الرئيس.