مستشار الرئيس عن وصول مصر لذروة كورونا: جبتولي التصريح ده منين؟

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ما نُسب من تصريحات على لسانه في أحد المواقع، بأن مصر تعيش الآن ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأنه لن يختفي في العام الجديد، قائلا: «انتوا جبتوا التصريح ده منين، أنا مقولتش هذا التصريح إطلاقا وهذا الكلام غير علمي وغير دقيق وأنا مقولتش كده خالص».

عمري ما كانت تصريحاتي عشوائية

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يعرض على شاشة صدى البلد، أن هذا الكلام وهذا الأسلوب لم أصرح به على الإطلاق وهذا يُسبب نوعا من البلبلة والقلق، موجهًا حديثه للإعلامية: «ياريت من عن طريق سيادتك تعرفي الناس كلها إني مقولتش كده، عمر ما تصريحاتي كانت عشوائية ملهاش سند زي ده».

نشهد ارتفاعا في الإصابات

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن كافة تصريحاته يكون حريص فيها جدًا، في كل كلمة، خاصة في هذه الظروف التي لا تحتمل اللغط، فهناك ارتفاع في حالات الإصابات بالفيروس بشكل يومي، بينما الذروة تبدأ عندما نصل لعدد إصابات ثابت وبعد ذلك ننخفض مجددًا.