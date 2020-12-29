مستشار الرئيس: اتباع الإجراءات كاملة يحمي المواطن من كورونا بنسبة 90%

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، إن مصر في حاجة ماسة وشديدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتقليل من أعداد إصابات كورونا، مشيرا إلى أن كل إجراء يتخذه المواطن يعطي نسبة معينة للحماية من المرض، واتباع الإجراءات كافة يحميه بنسبة 90%.

وشدد «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، على أنه يجب على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية كافة، التي تعلن من قبل وزارة الصحة والسكان، وكذلك التأكد من أن ظهور أي أعراض عليهم أنها ليست فيروس كورونا، قبل المخالطة بشخص آخر، متابعا: «وبالنسبة لكبار السن لا يجب عليهم التحرك كثيرا، والابتعاد عن التجمعات، واستخدام الوسائل التعقيمية قدر المستطاع، وكل عامل وقائي يستخدمه الفرد يساعد في حمايته من المرض بنسبة معينة».

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن لقاح فيروس كورونا لا يعطي مناعة كاملة هو الآخر، ولكن يساعد في حماية الإنسان من المرض بشكل كبير وبنسبة كبيرة.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن هناك فارق بين الموجتين الأولى والثانية من كورونا، بالنسبة للمستشفيات والناس؛ إذ أن الجميع أصبح لديه خبرات فيما يتعلق بالفيروس، بالنسبة للأطباء والمستشفيات بشكل عام، وللمواطنين أيضا، مشيرا إلى أن المواطن أصبح يستجيب للعلاج في المنزل، وأن هناك فيروس يُدعى كورونا، وأنه في خطر منه، وبدأ الكثيرين يلتزمون بالإجراءات الاحترازية، ويشتري الكمامات له وعائلته.

مستشار الرئيس: المستشفيات جاهزة لاستقبال مرضى كورونا

وأكد «تاج الدين» أن الجهات والمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة بالعزل كافة، واكتشاف المرض والتشخيص، جاهزة لاستقبال المرضى، ومازال هناك مستشفيات ميدانية متواجدة حال تزايد الأعداد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في مصر.

وتابع مستشار الرئيس: «القدرات الصحية المصرية تتعامل بشكل مميز مع هذه الأزمة حتى الآن، وتعمل بشكل قوي من أجل استيعاب حالات كورونا التي تسجل بشكل يومي»، متمنيا أن يزول المرض من مصر في أقرب فرصة ممكنة.