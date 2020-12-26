مستشار الرئيس: مصر بالمركز الـ148 عالميا في إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك 1249حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لكل مليون مواطن في مصر، كما أن مصر بالمركز الـ148عالميًا للاصابات، موضحًا أن الدولة حريصة على حياة المواطنين، حيث أن لجنة إدارة أزمة كورونا ستجتمع غدًا لدراسة آخر المستجدات والتطورات.

1249 حالة إصابة في مصر بكورونا لكل مليون شخص

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، أن الدولة لن تتردد في اتخاذ أي إجراء في صالح المواطن وحمايته، «نحن نعلم بشأن قلق أولياء الأمور بسبب طلاب المدارس والجامعات وفي إيدينا وسائل متاحة، ومننساش إن المرض دا وباء وضرب العالم كله».

اجتماع للجنة أزمة كورونا لبحث احتفالات أعياد الميلاد

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه يجب على الجميع التكاتف من أجل أن تمر مصر من هذه الجائحة بسلام، كما أن لجنة أزمة كورونا سوف تجتمع غدًا لبحث احتفالات أعياد الميلاد ومتابعة أوضاع كورونا في مصر، موضحًا أن تداعيات فيروس كورونا المستجد على أي شخص كثيرة جدًا، ويجب توخي الحذر واتباع إجراءات الوقاية للنجاة من المرض.

عدد الأسرة في المستشفيات الخاصة لا يقارن بالجامعية

وأوضح، أن الكثير من إصابات كورونا هذه الفترة تشمل عائلات وأسرًا كاملة، وعدد الأسرة بالمستشفيات الخاصة قليل جدًا، ولا يقارن على الإطلاق بمستشفيات الجامعة كما يشاع علي مواقع التواصل الاجتماعي.

نشأت الديهي: كورونا لا يفرق بين غني وفقير

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن ما نواجهه بسبب فيروس كورونا استثنائي يحتاج إلى اجراءات استثنائية أهمها الوعي أن هناك خطر حقيقي، فجائحة كورونا لا تفرق بين غني وفقير وبين وزير وغفير، وعلينا أن نواجهها بوعي وإيمان وتعاون والتزام بالإجراءات الاحترازية، «نحن في فترة صعبة، ولم يتمكن العلماء من الوصول لمعلومات كاملة عن طبيعة هذا الفيروس رغم الوصول لبعض اللقاحات ضده»،.

جاء ذلك خلال برنامجه «بالورقة والقلم» الذي يعرض على شاشة «TEN».

الديهي ينتقد المطالبين بالإغلاق الكلي: الناس هتاكل منين؟

وأوضح «الديهي»، أن الدولة المصرية كانت سباقة في التعاقد مع أكثر من لقاح ضد كورونا، مؤكدًا أن من يدير أزمة كورونا في مصر هو من يدير حياة الناس، وهو من يدير أزمة الإرهاب، وهو من يدير الاقتصاد، لافتا إلى أن من يطالب بالإغلاق الكلي لا يشعر بالناس الذين ليس لديهم دخل ثابت، ورزقهم يوم بيوم.

وتابع: «الناس هتاكل منين؟، الاقتصاد المصري والمواطن المصري ومصر لا تتحمل الإغلاق الكلي، ولكن مصر تتحمل اتباع إجراءات احترازية وفرض عقوبات وغرامة فورية على المخالفين».