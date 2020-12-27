مستشار الرئيس: بيان «الصحة» حول إصابات كورونا صحيح.. بس فيه أكتر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية والصحية، إن أرقام إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مصر متصاعدة بشكل يومى، وحينما تبدأ الأعداد تقل، وقتها نقول إننا وصلنا للذروة، فالأرقام التى يتم الإعلان عنها هى الأرقام التى يتم الإبلاغ عنها، ولكن هناك الكثير من الحالات التى تعالج فى المنازل وأماكن أخرى ليست من ضمن الأرقام المعلنة.

هناك مصابون بفيروس كورونا لم يخضعوا للمسحة

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أن البيانات التي تُعلنها وزارة الصحة والسكان صحيحة، ولكن هناك أعدادا أكثر من ذلك لم تخضع للمسحة، وهذا يحدث في كل العالم، موضحًا في الوقت ذاته أن فيروس كورونا يشبه ويماثل فيروس إنفلونزا الموسمية في الأعراض.

ليس بالضرورة من يأخذ فيروس كورونا يكون مريضا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن كثيرًا من الأمراض الفيروسية بها فرق بين العدوى والمرض، فليس بالضرورة أن كل من يأخذ الفيروس يكون مريضا، فهناك حالات شديدة وضعيفة ومتوسطة، فحامل الفيروس من الممكن أن يعدي شخصا آخر، حتى لو لم يعان من أعراض.

إجراءات الوقاية ما زالت خط الدفاع الأول أمام كورونا

وأوضح أن لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، ستعقد اليوم الأحد، وحينما تعقد ستناقش أزمة كورونا من كل الجوانب، وما تستجد من أحداث، تستوجب قرارات عاجلة، كما أن أجندة اللجنة متغيرة، وبعض بنودها ثابت، وبعد انعقاد اللجنة، يعلن رئيس الوزراء ما توصلت إليه، والآن ندرس الموقف، وحاليا الوقاية ما زالت هى خط الدفاع الأول.

السلالة الجديدة من كورونا قد تكون موجودة في مصر

وأكد أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية، يتغير كل عام، ويُكتب على العلبة تاريخ العام الذى ينتج فيه، لأن معروف أن الفيروسات لديها قوة تحول وتحور، وتحدث كل 9 شهور، وهناك أنواع من كورونا والذى تم رصده، 8 أنواع، لكن طفراته تتغير، والسلالة الجديدة أعلنت عنها بريطانيا أنها قادمة من جنوب أفريقيا، وربما تكون السلالة الثانية وصلت مصر، ولكنه مشابه للسلالة الأولى إلا أن مدى انتشاره أزيد بنسبة 56%.