يحمل أغنيتين باللهجة المصرية.. تفاصيل ألبوم رابح صقر «مرحبا»

بعد أيام قليلة، تطلق شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»، ألبوم النجم السعودي المطرب رابح صقر، والذي اختار له عنوانا «1/1/2021 – مرحبا»، وتضمن العنوان بذلك موعد صدوره، بعد أن تم الاتفاق على الموعد بين رابح سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات.

وأشار المطرب السعودي، إلى أن ألبومه الجديد سيتضمن 24 أغنية تضم العديد من الأفكار الجديدة من ناحية الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي، وكشف أن أغنية «مرحبا» التي وردت في عنوان ألبومه الجديد، هي من كلمات الشاعر واحد، ومن ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس.

ويتعاون «رابح» في ألبومه الجديد على صعيد الكلمات مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغاني مميزة، ذات كلمات معبّرة وقويّة مليئة بالأحاسيس، مشيرًا أنه كان قد كشف مؤخرًا عن أغنية جديدة من الألبوم حملت اسم «لبيه والله يا الرياض»، التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ ولحنّها رابح لنفسه.

أيضا يتعاون المطرب في ألبومه الجديد مع مجموعة مميّزة من الشعراء منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء، بالإضافة لتعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم، مشدّدا إلى أنه يهمه في اختياراته التعاون مع النصّ وليس الاسم، فالمهم عنده أن يكون النصّ جديدا ومميّزا.

ومن مفاجآت الألبوم، أنه سيغني فيه رابح صقر ولأول مرة باللهجة المصرية أغنيتين، كلاما ولحنا وتوزيعا، إهداء منه للجمهور المصري الذي احتضنه فنيا طوال سنوات تسجيله أغانيه في مصر وحفلاته هناك خلال مشواره المستمر بالعطاءات والنجاحات.

وسيكون إطلاق البوم «رابح صقر 1/1/2021 - مرحبا»، من خلال سهرة مميزة عنوانها «مرحبا رابح صقر.. مرحبا 1/1/2021»، تقدّم حصرياً على تطبيق «فن Box»، ستتخللها العديد من المفاجآت تبدأ مع الدقيقة الأولى من العام الجديد يعيش من خلالها الجمهور سهرة مميزة وراقية ليلة رأس السنة.