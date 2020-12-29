عاجل.. بعد وفاة زوجها بساعات: نقل زوجة المخرج حاتم علي لمستشفى بكندا

كشفت مصادر لـ«الوطن» عن تعرض «دلع الرحبي»، زوجة المخرج السوري حاتم علي، لأزمة صحية عقب تلقيها نبأ وفاة زوجها أثناء وجودها في كندا.

وأكدت المصادرن أن «الرحبي» أُصيبت بانهيار عصبي عقب علمها بنبأ وفاة حاتم علي، حيث تطلبت حالتها نقلها إلى المستشفي لوضعها تحت الملاحظة الطبية.

وتوفي المخرج السوري حاتم علي، داخل أحد الفنادق الكبري بمنطقة الزمالك، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بنوبة قلبية أودت بحياته، حيث عثر عمال النظافة علي المخرج الراحل متوفيا في غرفته.