«اتحاد النقابات الفنية» ينعي حاتم علي: أثرى الفن العربي بأعمالٍ مميزة

نعى اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، المخرج السوري الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عامًا، داخل أحد فنادق القاهرة، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال اتحاد النقابات الفنية، في بيانٍ له: «ينعي اتحاد النقابات الفنية بمصر، المخرج السوري الكبير حاتم علي، الذي وفاته المنية اليوم، والذي أثرى الفن العربي بأعماله المميزة، ونشارك جموع الفنانين العرب والشعب السوري الشقيق في أحزانه على الفقيد، مع الدعاء بأن يتغمد الله برحمته الواسعة».

ونعى عدد كبير من الوسط الفني، حاتم علي، إذ قالت الفنانة السورية سلافة معمار، المخرج السوري، حاتم علي: «الحزن كبير كتير، والكلام ما ممكن يعبر عن مدى الأسف والحزن والخسارة»، متابعة: «وأصعب مافي الموضوع إنه الزمن فرقنا وماعم نقدر نكون مع بعض لنودع الناس اللي عم تروح ونخفف على بعض ألم الوداع، عزائي ودعواتي بالصبر لزوجته الأستاذة دلع الرحبي، ولأولاده غزل وعمر وغالية ولعائلته، أعزي أصدقائي وزملائي فرداً فرداً على وداع قامة من قامات بلدنا، حاتم علي وداعاً».

فيما كتبت إليسا، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة «محزن جدا رحيل المخرج المبدع حاتم علي عن عالمنا، ما أبشع ها السنة اللي رافضة تفل إلا ما تاخد أحلى ناس معها»، مضيفة: «الله يرحمو ويصبّر عيلتو عا هالمصاب الأليم».

فيما كتب الكاتب عبد الرحيم كمال، وصاحب آخر تعاون فني مع حاتم علي، من خلال مسلسل «أهو ده اللي صار» للفنانة روبي، عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، «لا حول ولا قوة الا بالله وداعا صديقي وحبيبي الاستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهدب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله.. ربنا يقبل عليك بفضله ورضاه».