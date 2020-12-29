موقف إنساني لزوجة جمال سليمان مع أبناء المخرج حاتم علي بعد وفاته

أعربت الفنانة السورية جومانا مراد، عن حزنها الشديد، لوفاة المخرج حاتم علي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عامًا، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ووصفت جومانا مراد، لـ«الوطن»، نبأ الوفاة بـ«الصدمة الكبيرة» كونه رحل بشكلٍ مفاجئ، وكان لديه العديد من المشروعات الدرامية التي يعمل عليها، داعية الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأشارت إلى رنا محمد سلمان، زوجة الفنان جمال سليمان، حرصت على اصطحاب أبناء حاتم علي، إلى منزلها بالقاهرة، لحين انتهاء مراسم خروج جثمان والدهم من الفندق، تمهيدًا لدفنه في مقابر العائلة بسوريا.

وكان الفنان جمال سليمان، قطع تصوير مشاهده بمسلسله الجديد «الطاووس»، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، فور وصول نبأ وفاة حاتم علي، ظهر اليوم الثلاثاء، إذ حرص على التواجد في الفندق، للقاء نظرة الوداع الأخيرة، ومتابعة إجراءات خروج الجثمان تمهيدًا للسفر والدفن في سوريا.

يذكر أن حاتم علي، لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل غرفته بأحد الفنادق بالقاهرة، وحيدًا، حيث تتواجد زوجته الكاتبة دلع الرحبي، منذ فترة.

حاتم علي، كانت أخر أعماله مسلسل «أهو ده اللي صار»، الذي عُرض في فبراير 2019، وتعاون فيه مع روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر، وهشام إسماعيل، وأروى جودة، ومن تأليف عبدالرحيم كمال.

ورثى الكاتب عبد الرحيم كمال، صديقه حاتم علي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة الا بالله، وداعًا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهدب الراقي، في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله.. ربنا يقبل عليك بفضله ورضاه».

فيما نعت الفنانة السورية سلافة معمار، المخرج السوري، حاتم علي: «الحزن كبير كتير، والكلام ما ممكن يعبر عن مدى الأسف والحزن والخسارة»، متابعة: «وأصعب مافي الموضوع إنه الزمن فرقنا وماعم نقدر نكون مع بعض لنودع الناس اللي عم تروح ونخفف على بعض ألم الوداع، عزائي ودعواتي بالصبر لزوجته الأستاذة دلع الرحبي، ولأولاده غزل وعمر وغالية ولعائلته، أعزي أصدقائي وزملائي فرداً فرداً على وداع قامة من قامات بلدنا، حاتم علي وداعاً».