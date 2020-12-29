على لسان عبدالرحيم كمال.. حكاية مشهد أدخل المخرج حاتم علي في نوبة بكاء

سرد السيناريست عبدالرحيم كمال، كواليس تصوير مسلسل «أهو ده اللي صار»، من إخراج المخرج السوري حاتم علي، الذي غادر دنيانا اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة، خلال تواجده بأحد فنادق القاهرة، بعد أن عثر عليه عمال النظافة قبل شروعهم في تنظيف غرفته.

وحكى عبدالرحيم كمال، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موقفًا جمعه بالمخرج الراحل حاتم علي، قائلا: «كنا بمفردنا في غرفة من غرف مكتب شركة الإنتاج صباحا نراجع الحلقات، وكنت كعادتي أقرأ الحلقة الجديدة، وكانت الحلقة التي جاء فيها المرض ليوسف الأول، وأرادت خديجة هانم أن تصالحه وتشفيه بتزويجه من الفتاة التي رفضت أن تزوجها له قبل ذلك بسنوات».

وأضاف «كمال»: «وحينما رأي يوسف الأول حبيبته القديمة أمامه نظر لخديجة هانم ساخرا حزينا ونطق جملة عن الأشياء التي تأتي في غير موعدها، ليجهش المخرج حاتم علي بالبكاء الشديد».

وتابع السيناريست عبدالرحيم كمال: «بكاء استمر دقيقة بكاءً حارا دفعني للبكاء أيضًا، كان رجلا شديد الحساسية والرقي يشعر ويحس وينفعل للكلمة الرقيقة، اللهم ارحمه رحمة واسعة تليق بك وأسكنه فسيح جناتك، واجعل ما قدمه له لا عليه إنك على كل شيء قدير».

يذكر أن آخر أعمال المخرج حاتم علي، مسلسل «أهو ده اللي صار»، الذي عُرض في فبراير 2019، تأليف عبدالرحيم كمال، بطولة روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر، وهشام إسماعيل، وأروى جودة.

وعلمت «الوطن» أن أسرة المخرج السوري قررت دفنه في بلده؛ إذ من المقرر نقل الجثمان إلى أحد مستشفيات القاهرة، اليوم، على أن يشحن على متن طائرة متجهة إلى دمشق، الخميس المقبل، لدفنه هناك.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر صورة للمخرج السوري حاتم علي قبل رحيله، اليوم، في أثناء تواجده داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، يعود تاريخها إلى يوم 3 ديسمبر الجاري.