لبنى عسل: نسب الشفاء من كورونا مرتفعة رغم تزايد الإصابات

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن نسبة الشفاء من كورونا مرتفعة، على الرغم من تزايد أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن الشفاء من المرض، مرتفع بشكل واضح في الفترة الأخيرة، مناشدة المواطنين بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر في ظل التزايد الواضح في الأعداد.

واستعرضت «عسل»، خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، بيان وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بإصابات ووفيات وحالات الشفاء من فيروس كورونا أمس الأثنين، الذي تخطى فيه عدد الإصابات الـ1300 إصابة، وتسجيل رقم ضخم من الوفيات.

وتابعت أنه على الرغم من التزايد الواضح في إصابات فيروس كورونا في مصر، إلا أن نسب الشفاء من المرض ما زالت مرتفعة، مناشدة الجميع بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة، من أجل حماية أنفسهم وأسرهم من فيروس كورونا.

غلق مسجد النور بالعباسية لمدة أسبوعين

واستعرضت «عسل»، خبرًا بغلق وزير الأوقاف مسجد النور بمنطقة العباسية لمدة أسبوعين، بسبب عدم التزام المصلين بارتداء الكمامة، وهو ما يدل على التطبيق الصارم لإجراءات مجلس الوزراء الاحترازية خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل حرص الدولة على السيطرة على أعداد إصابات كورونا في مصر في الفترة المقبلة.

بيان كورونا في مصر أمس الأثنين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد من خلال صفحتها على فيس بوك عن بيان فيروس كورونا أمس الأثنين، والذي شهد قفزة قوية في إصابات كورونا في مصر، حيث كشف البيان عن أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.