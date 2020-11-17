لبنى عسل عن الشهيد ياسر عصر: "بطل من طراز خاص"

نعت الإعلامية لبنى عسل، الشهيد ياسر عصر الذي استشهد في محطة "مسرة" على خط مترو أنفاق شبرا الخيمة، مؤكدة أن قصته لها بعد إنساني مهم، وأنه بطل من طراز خاص، استشهد أثناء أداء واجبه وعمله.

وقالت "عسل"، في برنامجها "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، الثلاثاء، إن "أبطالنا بيضحوا بنفسهم عشان ينقذوا غيرهم، وأمس هو لم ينتظر حتى ينتهوا من إطفاء الحريق، وفضل المشاركة في إطفائه، ولكنه سقط في هواية واستشهد".

وأضافت الإعلامية: "هو ليس بطلا اليوم فقط، لكنه في عام 2016، كان يخدم في شرطة النقل والمواصلات، وحدث حريق في أحد القطارات، ولم ينتظر وصول الدعم، وأمسك بطفاية حريق وتعامل مع الحريق، وهذا منع امتداد النيران لأماكن أخرى، وأنقذ المئات من المواطنين".

وتابعت: "أبطالنا موجودين في كل مكان، وكل منهم يؤدي واجبه بحب وإخلاص، والشهيد ياسر عصر كان يدخل لإطفاء النيران بقوة وشجاعة، ونحسبه عند الله شهيد"، مؤكدة: "الشعب المصري كله بيقدر أبطالنا وتضحياتهم، وأنهم يدفعون الثمن فداء لغيرهم".

31 عاما قضاها اللواء ياسر عصر، كضابط وقائد في وزارة الداخلية، سطر خلالها العديد من البطولات، لم يتأخر يوماً عن إنقاذ الأرواح، وسجل له تاريخه العملي عندما شارك في إنقاذ أرواح المواطنين، عندما كان مأمور قسم الضواحي، في محطة مصر، عام 2016، حيث اشتعلت النيران في أحد القطارات، وتولى عملية إخماد الحريق بنفسه، حتى تمت السيطرة على النيران، وإنقاذ أرواح الركاب.

ففي يوم 7 يناير، شب حريق في القطار رقم 1551 "القاهرة – طنطا"، فلم ينتظر وصول الدعم، واقتحم النيران، وتمكن من إخلاء الركاب حتى لا يصاب أي منهم بسوء، وأعطى درساً في الشجاعة والوطنية والإخلاص في العمل، ومنع امتداد النيران إلى باقي عربات القطار.

وكانت آخر فصول بطولات اللواء ياسر عصر، مساء أمس، عندما حاول رجال الإطفاء السيطرة على حريق شب في هواية داخل محطة "مسرة" على خط مترو أنفاق شبرا الخيمة، ولم ينظر الشهيد إلى رتبته، فسارع بالمساعدة في إخماد الحريق، إلا أنه استشهد إثر سقوطه داخل الهواية، بينما تم إنقاذ المئات من ركاب المترو، من امتداد الحريق إلى باقي أجزاء المحطة.