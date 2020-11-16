لبنى عسل: المشروعات القومية هدفها مصر ترجع تتنفس وتنور

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن كل المشروعات القومية هدفها إن "مصر ترجع تتنفس، وتنور تاني"، من أجل المواطن المصري، كما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يرى المواطنون ما يحدث "طوبة طوبة"، موضحة أن الرئيس دائما يزور المشروعات، وهذا إشارة ونهج لكل المسؤولين أن يكونوا موجودين على الأرض، ويتابعون بأنفسهم، والالتزام بالجدول الزمني، والمعايير العالمية، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت "عسل"، في برنامجها "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، الإثنين، أن الرئيس زار العاصمة الإدارية لليوم الثالث على التوالي، حيث زار مدينة الثقافة، وتفقد دار الأوبرا التي من المقرر أن تكون أكبر أوبرا في الشرق الأوسط، كما أثنى الرئيس على مستوى الأداء في المدينة، وقال إنه يعكس التناغم على مستوى الدولة، وأن نواكب التقدم.

وتابعت، أن الرئيس زار أمس، مقر قيادة الدولة في العاصمة الجديدة، والذي تم تصميمه بأحدث نظم المعلومات، والقيادة والسيطرة، والذي سيتضمن عددًا من المراكز لإدارة الدولة، والاستعداد لمواجهة أي طوارئ تواجه الدولة، وسيضم مركز الإدارة والتشغيل.

وعن ملف التصالح في مخالفات البناء، قالت إن الدولة مدت فترة التصالح، لكي يستطيع المواطنون تقنين أوضاعهم، وما زالت المراكز التكنولوجية تتلقى طلبات الراغبين في التصالح، مؤكدة: "آخر كلام هتكون نهاية المهلة نهاية الشهر ده".

هذا، وقرر رئيس الوزراء مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية الشهر الجاري واستمرار تقديم التيسيرات للمواطنين لتشجيعهم على التصالح، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه تم إجراء حصر في القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "التصالح حياة" التى أطلقتها مبادرة "حياة كريمة" في 9 محافظات تم رصدها طبقا لطلب المؤسسات الداعمة وذلك لإعفاء تلك الحالات من سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء وذلك بعد تقديمهم لطلبات التصالح والبت فيها من قبل لجنة المعاينة والتأكد أن المخالفة المقدم بشأنها الطلب ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 19 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.