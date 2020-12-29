محافظ كفر الشيخ: مركز الأورام الجديد يساهم في علاج مرضى محافظات الدلتا

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، الأعمال الجارية في مركز علاج الأورام، للوقوف على أخر الأعمال التي تمت بالمركز، ومعدلات التنفيذ وما تم به من أعمال إنشائية استعداداً للانتهاء منها وافتتاحه خلال شهر يونيو المقبل.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مركز علاج الأورام الجديد بالمحافظة عمل طبي عظيم وإنجاز للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف المحافظ أن مركز علاج الأورام سيساهم في علاج العديد من المرضى بكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط وجزء من محافظة الغربية، وسيكون افتتاح هذا المركز ضمن الافتتاحات الرئاسية في 30 يونيو.

وتابع نور الدين، أن هذا المركز انتهي تماما من العمل في الجزء الخرساني، وبنسبة 80% من الأعمال الخارجية، والنوافذ الزجاجية، كما تم تجهيز جميع الأجهزة بالمركز، سواء مولدات الكهرباء أو أجهزة التكييف أو خزانات الأكسجين أو شبكات الغاز، مشيراً إلى أن المشروع يساهم بشكل كبير في عدم انتقال أهالي كفر الشيخ ومحافظات شمال الدلتا إلى طنطا، للعلاج بعد معاناتهم من أمراض الأورام.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المساحة التي يقام عليها تصل إلى 8876م2، وتم إجراء عدد من التعديلات في التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة، وذلك سعياً لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوي على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17سريراً، إلى جانب 14غرفة إقامة فندقية، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ وعدد من التنفيذيين.