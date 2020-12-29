عزة مصطفى لـ وزير الأوقاف: سايب عبدالله رشدي ليه؟

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، رسالة إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن الداعية عبدالله رشدي، بعد التصريحات التي أطلقها بشأن الاحتفال بـ«الكريسماس»، موضحة: «أنا مش عارفه ومش قادرة أفهم، هي وزارة الأوقاف سايبه عبدالله رشدي، موظفا عندها في الوزارة ليه؟ هو اتمنع من الصعود للمنابر وبيشتغل دلوقتي في مرتبة باحث طبقا لتصريحات وزارة الأوقاف».

محاولة عبدالله رشدي لإثارة الفتنة

وأضافت «مصطفى» في برنامجها «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، الثلاثاء: «طب هي الوزارة مستنية إيه يقوله أكتر من اللي قاله، معظم تصريحاته الحقيقة هي محاولة جدية منه لإثارة الفتن في المجتمع المصري. أنا بقول لوزير الأوقاف من فضلك رد علينا في هذا الأمر، مستني إيه من عبدالله رشدي أكتر من كدة».

وتابعت الإعلامية: «آخر حاجة قالها وأثارت جدل عن الكريسماس، وقال: (أنا معنديش غير عيدين، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر).. يا سيدي أنت محدش قالك عندك أعياد أخرى بس الكلام معاك مش مجدي.. لكن أتصور إن التصرف الرسمي من وزارة الأوقاف هو اللي ممكن يبقى مجدي».