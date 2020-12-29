أستاذ اقتصاد: إشادة «تيلجراف» بالاقتصاد المصري ليست من فراغ

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إن إشادة صحيفة تليجراف البريطانية بالاقتصاد المصري لم تأتي من فراغ، وجهود الدولة التي بذلتها ليس فقط أثناء أزمة كورونا، حيث بدأت مصر الإصلاح الاقتصادي منذ 2014، والتي أدت لتحقيق استقرار اقتصادي، مواجهة صدمة تعد الأكبر على مستوى العالم منذ 100 عام، من خلال احتياطات نقدية كبيرة وصلت في نهاية فبراير الماضي لـ 45.5 مليار دولار، وتقديم حوافز كبيرة سواء لقطاع السياحة والطيران أو القطاعات المنتجة داخل الاقتصاد، وعلى رأسهم الزراعة والصناعة.

حوافز ومبادرات البنك المركزي

وأضاف «الإدريسي»، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «أحداث اليوم»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، أن البنك المركزي قدم مجموعة كبيرة من الحوافز والمبادرات المهمة للغاية، وتخفيض أسعار الفائدة منذ بداية تداعيات كورونا وحتى الآن بنحو 4%، ما أدى لتقديم حوافز أكبر للمستثمرين وتخفيض التكاليف الاستثمارية بالنسبة لهم، وتجديد العديد من المبادرات الخاصة بإلغاء الرسوم للسحب والتحويلات بالجنيه، إلى جانب المبادرات التي قدمتها وزارة المالية المرتبطة بتأجيل الضرائب العقارية.

ارتفاع معدلات النمو في مصر

وأشار إلى أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على معدلات النمو في الاقتصاد العالمي، وحققت خسائر في التقديرات التي يضعها صندوق النقد الدولي، لما يقرب من حوالي 12 تريليون دولار بالنسبة لعامي 2020- 2021، وارتفاع معدلات الفقر والمديوينية على مستوى العالم، ولكن الاقتصاد المصري استطاع في ظل التوقعات المتشائمة الخسائر الاقتصادية العالمية، أن تكون التوقعات بالنسبة له إيجابية، سواء بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي 3.5%، وهو معدل إيجابي.

انخفاض معدلات التضخم والبطالة

وأوضح أن الاقتصاد المصري واحدا من أهم الاقتصادات الناشئة احتوائا لمعدلات التضخم، والتي ارتفعت بشكل كبير على مستوى العالم، وتحقيق مستهدفات لما يقرب من 9% على أساس سنوي، والبنك المركزي عدل على هذه المستهدفات، وقد نصل لحوالي 7% في العالم المقبل، كما أن معدلات البطالة انخفضت من 7.3%، وهذا من أهم المؤشرات.