التضامن: الرئيس وجه بتطوير جميع قرى الجمهورية وفق الأولوية

قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن، إن مبادرة «حياة كريمة» تشهد تطورا من نوع مختلف من خلال الاستهداف الجغرافي، حيث كانت الفترة الماضية تستهدف قرى فقيرة محتاجة، وكان العائد منها ليس ظاهرًا للجمهور العام والرأي العام وخلافه، فكان من الممكن النزول في محافظة من أجل قرية أو اثنتين، ولو تم العمل بنفس هذه الطريقة فكان العمل سيتركز على 16 محافظة فقط، ولن تحظى محافظات أخرى بالدعم.

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع الجعرافي، والعمل على تطوير كل قرى الريف المصري، فأصبح هناك عمل على المركز الإداري بدلا من القرى بكافة الوحدات المحلية والقرى المشمولة داخله، وما يتبعها من عزب وكفور ونجوع.

50 مركزا نعمل على تطويرها في 2021

وتابع بأن مصر بها 188 مركزا يتم العمل في العام الأول 2021 داخل 50 مركزا، تم الانتهاء من اختيارها، بالتعاون مع الوزارات الشريكة، وبإشراف من مجلس الوزراء، وتم إعداد المخططات والموازنات على سبيل التجربة، لافتا إلى أن الأولوية للمراكز الأكثر احتياجًا داخل كل محافظة، لأنه مطلوب الانتشار الجغرافي، وهناك أولوية نسبية لمحافظات الصعيد لأن بها احتياجا أكبر.

وأردف بأن النسبة الأكبر للمخصصات المالية سيتم توجيهها للوجه القبلي أيضا في ظل الاحتياج الشديد لمحافظات الصعيد للدعم والتطوير.

وواصل، أنه تم تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية العاملة بالمبادرة لقسمين، مجموعة للتنمية والبنية التحتية، وتقودها وزارة التنمية المحلية، والمجموعة الثانية معنية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقودها وزارة التضامن الاجتماعي بجانب عدد من الوزارات الأخرى، مثل وزارة القوى العاملة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية.