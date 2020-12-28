التضامن: 8 ملايين أسرة مستفيدة من مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة كان هناك استهداف للقرى الأفقر، ولكن في المرحلة الثانية يتم النظر على الأماكن التي بها فرص استثمار أعلى في القرى الفقيرة، حتى وإن كانت هي ليست الأفقر، لافتة إلى أن الدولة تهدف إلى عمل عائد اقتصادي وتنموي من تطوير القرى من أجل أن يشعر بها المواطن.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن بعض المناطق تم استهدافها لأنها فقيرة جدًا وتستدعي التدخل الفوري، ومناطق أخرى بها فرص للاستثمار، ومناطق أخرى تم استهدافها لأنها على مشارف الانتهاء، وبها خدمات كثيرة وتنقصها لمسات أخيرة.

وأضافت «القباج»، خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن استهداف القرى في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة أكثر ترشيدا عن المرحلة الأولى، ولا ينظر إلى القرى الأكثر فقرًا فقط، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من مشروع حياة كريمة في المرحلة الأولى وصل إلى مليون ونصف أسرة، وفي المرحلة الثانية تستهدف قرابة الـ 8 مليون أسرة متفرقين في 20 محافظة، بشكل مباشر وغير مباشر.

وتابعت أن قدر الاستفادة في المرحلة الثانية أكبر من المرحلة الأولى، ولذلك هناك خدمات عديدة سيستفيد منها الأسر بشكل غير مباشر، وهو ما يجعها تشعر بشكل كبير بالتطور الواضح.

واستطردت متحدثة عن برنامج تكافل وكرامة، قائلة إن 8.4 مليون أسرة يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، ويتم تغطية 3.8 أسرة بدعم نقدي شهري مشروط بالصحة والتعليم، معربة عن فخرها بالتطور الذي يظهر في الطلبة التي تدعمهم الوزارة وهناك رقابة عليهم.

وأشارت «القباج» إلى أنه من ضمن 3.8 مليون أسرة الذي يتم دعمهم ماليًا منهم 16% لذوي الإعاقة و10% للمسنين، و12% للسيدات التي تعول أسرة سواء أرامل أو تعول أسرة، إلى جانب العمل على أن يشمل البرنامج أن يستفيد أطفالها من البرنامج من خلال دفع مصروفات التعليم لهم.

وعن خطة النمو السكاني، كشفت عن أنها تعمل على ضبط الزيادة السكانية من خلال توفير الدعم لطفلين فقط بالنسبة للأسر التي تدعمها الوزارة، فضلا عن تقديم مكافآت وتحفيزات للأسر الصغيرة، مثل نقاط تستفيد منها بأشكال مختلفة، بشرط أن تداوم على حضور جلسات التوعية، وأن تظل الأسرة بعدد صغير، وأن تظل بصحة جيدة.