حياة كريمة: 500 مليار جنيه لتطوير 50 مركزا على مستوى الجمهورية

قال الدكتور خالد عبدالفتاح مدير مبادرة حياة كريمة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه جرى إطلاق المبادرة بداية من العام الماضي، واستهدفت القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وفي هذا التوقيت جرى تحديد أكثر من 1000 قرية مصرية موزعة على 16 محافظة، إذ جرى العمل على تطوير 143 قرية في عام 2019، إذ كانت معدلات الفقر فيها هي الأعلى على الإطلاق، وبداية من 1 يوليو الماضي جرى البدء في العمل بـ232 قرية، ويتم الآن استكمال العمل في 375 قرية.

توجيهات رئاسية بتوسيع نطاق عمل المبادرة

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد": "صدرت توجيهات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع نطاق استهداف المبادرة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وتم تعديل منهجية العمل، فبدلًا من استهداف القرى الأكثر احتياجا، تم توسيع نطاق التغطية والعمل على مستوى المراكز الإدارية، بمعنى انه يتم في العمل المركز الإداري بكل وحداته المحلية التابعة له بكل القرى والعزب والكفور والنجوع".

وتابع، أنه جرى اختيار 50 مركزًا من إجمالي 188 على مستوى الجمهورية بتكلفة 500 مليار جنيه ليجرى العمل على تطويرهم في العام المقبل وسيجرى الانتهاء من هذه العمليات في العام المقبل أيضًا، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف تطوير جميع قرى الريف المصري خلال 3 سنوات.

وأردف: "بدلًا من أن كانت المبادرة تستهدف 1000 قرية أصبحت تستهدف العمل على 4584 قرية فيها أكثر من 32 ألف عزبة ونجع وكفر، ويسكنهم 18 مليون مواطن أي ما يقارب 20% من إجمالي سكان مصر".