التضامن: 20% من سكان مصر سيستفيدون من المرحلة الثانية لـ «حياة كريمة»

قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن، إن المبادرة ستبدأ عمل على أرض الواقع من أول يوم في العام الجديد، لافتًا إلى أن 18 مليون نسمة سيستفيدون من المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بمعدل 20% تقريبا من سكان مصر، وفي العام التالي سيتم استهداف 50 مركز جديد، ومطلوب الانتهاء من الـ188 مركزا على مستوى مصر خلال ثلاث سنوات فقط.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن شراكة المؤسسات والجمعيات الأهلية نوعين ومنها جمعيات مركزية وهي أكثر قربة من وزارة التضامن الاجتماعي، وسيستمر الاشتراك معهم في مبادرة حياة كريمة، حيث شارك في المرحلة الأولى 23 مؤسسة، وهناك 30 طلبا من جمعيات أخرى ترغب في التعاون مع الوزارة في مبادرة حياة كريمة في الفترة المقبلة.

وتابع أن النوع الثاني هو جمعيات المجتمع المحلي، وهي جمعيات داخل القرى تم الانتباه لها من خلال استهدافهم ورفع قدراتهم المؤسسة ودعمهم لتنفيذ مبادرات مجتمعية تلبي احتياج مجتمعي غير الأنشطة المتواجدة ف المبادرة وتستهدف بشكل ضمني تسيير وتحفيز الشباب داخل القرى، لأن لها معلومات وخبرات داخل كل قرية بالمشاكل الخاصة بالقرية.

الرئيس فاجأنا بتخصيص 500 مليار جنيه للمبادرة

وأردف أن الرئيس فاجأ العاملين في المبادرة بتخصيص 500 مليون جنيه للمبادرة، من أجل العمل والتطوير، مشددًا على أن الكثير من الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ستعمل على التطوير داخل القرى، وكل وزارة ستكون معنية بتطوير أمر معين.

وواصل أن المبادرة ستعمل على دعم الزراعة بحسب الزراعات الشائعة في كل قرية إلى جانب الصناعات والحرف المتواجدة في القرى المختلفة، والتي سيتم دعمها من أجل النمو الاقتصادي ونمو صناعتهم وفرص العمل بشكل كبير.