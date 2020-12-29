الأمين العام لمجلس النواب: ننتظر تحديد الرئيس لجلسة البرلمان الأولى

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إن اليوم كان اليوم الثالث والأخير لاستقبال النواب الجدد بنظام الفردي لإنهاء إجراءتهم، وهو اليوم السابع بالجدول الزمني التي وضعته الأمانة العامة من أجل استخراج بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية لنواب البرلمان، كاشفا أن اليوم شهد حضور 86 نائبا من 12 محافظة من محافظات الصعيد، وشمال وجنوب سيناء والأمور تسير بشكل جيد حتى الآن.

البرلمان له خصوصية بالإجراءات الاحترازية

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب خلال تصريات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات الاحترازية التي حددتها الأمانة العامة للبرلمان في ظل ظروف جائحة كورونا كانت بسبب أن البرلمان له خصوصية، وخصوصا وأنه يقصده الكثيرين من محافظات مصر كلها، ويحتاج البرلمان أن يكون أكثر حرصا من أي مؤسسة أخرى، وهناك حرص على عدم التزاحم، والقاعدة التي توضع تجعل هناك عدم تداخل في المواعيد والأشخاص.

تجاوزنا طول الإجراءات بالتعاون مع الأحزاب السياسية

وتابع الأمين العام لمجلس النواب أنه تم توزيع النواب على أيام متفرقة مع توزيع عدد ساعات العمل من 10 صباحا لـ5 مساءا لتقليل التزاحم، بالإضافة لكون المجلس قرر اختصار وقت الإجراءات الخاصة بأعضاء المجلس، حيث كان من قبل الإجراءات تستهلك وقتا أطول في إنهائها من ملء للاستمارة وطباعة للكارنيه وتصحيح للاستمارة ولكن كل هذه الأمور تم تجاوزها بالتعاون مع الأحزاب السياسية الكبيرة، ما اختصر الوقت كثيرا.

ارتداء جميع مرتادي المجلس للكمامات

وشدد الأمين العام لمجلس النواب على ارتداء جميع مرتادي المجلس للكمامات بالإضافة لتوفير المطهرات للجميع، مشيرا لإعطاء إجازات لجميع العاملين بمجلس النواب خلال فترات استلام النواب للكارنيهات من أجل تقليل الاحتكاك بقدر الإمكان، وكل تلك التدابير أعطت نتيجة جيدة بالنهاية.

الجلسة الافتتاحية للمجلس

واستكمل الأمين العام لمجلس النواب أن الجلسة الافتتاحية للمجلس يحدد تاريخها رئيس الجمهورية وفقا لنص دستوري بقرار رئاسي، مشددا على أن الأمانة العامة جاهزة لاتخاذ الإجراءات بدء من يوم 10 يناير في التوقيت والتاريخ الذي يحدده الرئيس، وهناك تقاليد برلمانية مستقرة ونصوص لائحة معمول بها ويتم دعوة المجلس للانعقاد، ويرأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، وأكبر الأعضاء المنتخبين حتى الآن هي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاون الأكبر سنا في إدارة الجلسة العضوين الأصغر سنا.