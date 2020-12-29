نادين أشرف بعد حبس أحمد بسام زكي 3 سنوات: دي حاجة حلوة أوي

قالت نادين أشرف، مؤسسة حساب AssaultPolice على إنستجرام، والذي يفضح جرائم التحرش الجنسي، إن الحكم الصادر مؤخرا على أحمد بسام زكي، المتهم بقضايا هتك عرض 3 فيتات، ليس مجهودها لوحدها، وإنما مجهود كل الناس التي تفاعلت مع القضية وحرصت على مشاركة القصة في كل مكان، لأن بدون هذا لم يكن ليتحرك الرأي العام، معربة عن سعادتها الكبيرة وفخرها بالحكم الصادر اليوم الثلاثاء، في حق المتهم، قائلة: «الحكم بتاع النهاردة كان عن التهديدات والابتزاز على الإنترنت اللي كان بيعمله لضحاياه، فإنه ياخد 3 سنين حبس، دي حاجة حلوة أوي، ويارب يبقى مثال لأي حد بيفكر يبتز أو يهدد الناس على الإنترنت».

ننتظر 9 يناير

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنها في نفس الوقت تنتظر الحكم المتوقع صدروه في التاسع من يناير القادم، بفارغ الصبر «يوم 9 يناير، ده هيصدر فيه الحكم عن تهم التحرش الجنسي وهتك العرض، المتهم بها هذا الشخص، فالحكم الصادر النهاردة كان على جرائم التهديد والابتزاز بس».

لسه هنشوف حكم أقوى

وتابعت: «لسه إن شاء الله هنشوف حكم أقوى وأطول على جرائم التحرش وهتك العرض التي ارتكبها»، موجهة شكرها هي وفريق عملها للمجلس القومي للمرأة والنائب العام، مؤكدا أن تلك القضايا لم تكن لتؤخذ بجدية لولا موقفهم واهتمامهم».