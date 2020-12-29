رئيس «الوفد» يرسل برقية تهنئة للرئيس بمناسبة 2021: وطني من الطراز الأول

أرسل المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021.

وجاء نص البرقية: «بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021، يهنئ حزب الوفد، رئيسا، وكل أعضاء الحزب، الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعام الميلادي الجديد، داعين الله عز وجل أن يوفقه في مشروعه الوطنى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وأن يلهمه الله السداد والتوفيق، والله ولي التوفيق».

وقال رئيس حزب الوفد، إن ما ميز فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي عمن سبقوه، أنه رجل شجاع ووطني من الطراز الأول، ومحب لشعبه، وبه الصرامة والحنو على المواطنين: «قال الشعب لم يجد من يحنوا عليه».

كما هنأ «أبو شقة» البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باحتفالات عيد الميلاد المجيد، كما وجه التهاني لجميع المسيحيين باحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وثمن رئيس الحزب، دور البابا تواضروس والكنيسة الوطني، في الوقوف إلى جوار الدولة المصرية، كرسالة محبة وسلام، عبرت عنها دعوات السيد المسيح عليه السلام.

ويحتفل المصريون برأس السنة، الخميس المقبل، ويستقبلون عاما جديدا في يوم الجمعة، كما يحتفل المسيحيون بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل.