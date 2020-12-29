حقوقي: البرلمان الأوروبي يقف صامتا أمام انتهاكات دول أوروبا

هاجم محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، البرلمان الأوروبي، واصفا إياه أنه يكيل بمكيالين، ولا يتعامل بحيادية تجاه ملفات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الانتهاكات تحدث في كل دول العالم، ولكن البرلمان الأوروبي لا ينظر في هذا الملف إلا لمصر، معتمدا على أكاذيب ترددها منظمات حقوقية أجيرة، تتبع جماعات إرهابية محظورة، وقال عبد النعيم، إن البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين في حالة حقوق الإنسان التي تحدث في الاتحاد الأوروبي من انتهاكات صارخة من رجال الأمن ويتغافل عنها نواب البرلمان الأوروبي.

واضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الفيديوهات التي ترصد وقائع انتهاكات حقيقية في بلاد عديدة ويتغافلها البرلمان الأوروبي، فهناك انتهاكات لا تعد ولا تحصى من دول قطر وتركيا وإيران في حق الألاف من المعتقلين بالسجون، وكذلك المئات من الصحفيين بالدولة التركية وحقوق العمال في قطر، وأيضا الحرس الثوري الإيراني.

وتابع رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، أن هناك انتهاكات تحدث في إيطاليا مع المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك باريس وهولندا وألمانيا، حيث تقع عشرات الآلاف من الانتهاكات يوميا، ولم نرى أن البرلمان الأوروبي قام بإصدار بيان حول كل هذه الأحداث، من بينها الواقعة الشهيرة بالولايات المتحدة، لواقعة مقتل الشاب الأسود على يد الأمن الأمريكي وأمام الاعلام المرئي.

واستكمل: «البرلمان الأوروبي وقف صامتا أمام انتهاكات حقوق الإنسان، ولا يرى إلا مصر التي اعتمدت في تقاريرها عنها على منظمات مشبوهة تخدم جماعات متطرفة مثل الإخوان، ضد الدولة المصرية»، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي أصبح مسيسا في ملف حقوق الإنسان، للابتزاز السياسي ضد الدول التي يريد ممارسة الضغوط عليها كأنها عباءة يستتر خلفها في الملفات السياسية ضد البلدان ومنها الدولة المصرية، من خلال أكاذيب وليس حقائق، حتى أننا لم نرى ظهور وثائق فهم يلقون الاتهامات جزافا دون دلائل.