مفتي الجمهورية: القرآن الكريم مصدر كل حق من حقوق الإنسان

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مصدر حقوق الإنسان إلهي، بمعنى أن التشريع في القرآن الكريم وفي سنة رسوله صل الله عليه وسلم أكدت وبشدة على هذه المسألة، موضحًا أن القرآن الكريم هو المصدر الحقيقي لكل حق من حقوق الإنسان، ومن ثم فإنه يجب التأكيد على أن الفلسفة التي قامت عليها هذه المسألة تحتل جانبًا عظيمًا في الدين الإسلامي، وأنها تتمركز حول المقاصد الضرورية الخمسة.

خمسة مقاصد ضرورية حفظها الإسلام

وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «نظرة» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن المقاصد الضرورية الخمسة تؤدي إلى الكرامة الإنسانية والعيش الكريم والحرية المنضبطة والاستقرار، مشددا على أنه لو جرى تحليل مضامين هذه المقاصد فإن الإنسان سيخرج بنتيجة مفادها أن هذه المعاني الكبرى والمبادئ الكلية لو حدث خلل فيها سيحدث خلل في مسيرة المجتمع.

وتابع مفتي الجمهورية، أن الإسلام جاء لمراعاة خمسة مقاصد وشرع العديد من الأحكام واتخذ العديد من الإجراءات في سبيل ذلك لإيجاد هذه المقاصد إيجادا حقيقيا فيه ممارسة واقعية لهذه المقاصد.

ولفت، إلى أن العلماء تتبعوا النص الشرعي من القرآن الكريم وسنة النبي في صورة التكليف «افعل ولا تفعل»، ووجدوا أن الله عز وجل عندما أمر ونهى في مضامين الإلزام وعدم الإلزام، والتخيير كان الغرض منه حماية الحق في الحياة والأديان والعقول والأعراض والأموال، وهي المقاصد الخمس.