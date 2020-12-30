مصادر: حصيلة المزاد الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة تجاوزت 30 مليونا

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن حصيلة المزاد الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي أقيم ظهر أمس الثلاثاء، بمقر الجهاز، بلغت حوالي 30 مليون جنيه.

قيمة المتر المربع الواحد بنشاط الصيدلية بلغ 201 ألف جنيه

وقال مسؤول بالجهاز لـ «الوطن»، خلال تصريحات خاصة، «لم نكن نتوقع هذه التتيجة، وكنا نتصور أن نسبة الإقبال ستكون أقل من هذا العدد بكثير، حيث فاقت المشاركة توقعاتنا بكثير».

وتابع، إن قيمة سعر المتر الواحد بمحل الخضر والفاكهة، بلغت 125 ألف جنيها، بينما بلغت قيمة المتر المربع الواحد بنشاط المطعم 151 ألف جنيها.

سعر المتر المربع للمخبز البلدي 116 ألف جنيها للمتر الواحد

وبلغت قيمة نشاط الصيدلية، 201 ألف جنيه للمتر المربع، وبلغ سعر المتر المربع الواحد لنشاط محل بيع أدوات كهربائية 85 ألف جنيه للمتر، فيما بلغ سعر المتر المربع لنشاط الجزارة 121 ألف جنيه للمتر المربع الواحد، وبلغ سعر المتر المربع للمخبز البلدي 116 ألف جنيه للمتر الواحد.

وكشف المصدر، أن جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، لايدخر وسعا لتقديم كل الخدمات لرواد العاصمة الإدارية الجديدة، من السكان الذين سينتقلون للحياة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع بداية العام الجديد.

وأوضح المصدر، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، ستبدأ فى تسليم الوحدات السكنية بالحى السكني الثالث كابيتال ريزيدنس «r3» بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من الأحد القادم الموافق 3 من يناير 2021، وذلك للحاجزين بالمشروع، مشيراً إلى أن تسليم الوحدات سيستمر حتى الحادي والعشرين من مارس القادم 2021 .

كانت «الوطن» حصلت على التفاصيل الخاصة، بطرح أول مزاد علني بالعاصمة الإدارية الجديدة، تطرحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويقام على مرحلتين، الأولى ظهر اليوم الثلاثاء، والثانية تعقد ظهر يوم الأحد الموافق 7 من فبراير القادم 2021.

طرح 18 محلا وصيدليتين بمساحات 32 حتى 95 مترا بالسوق التجاري

وكانت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كشفت، أن جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سيطرح 18 محلا، وصيدليتين، بمساحات 32 حتى 95 مترا بالسوق التجاري بالمجاورتين الأولى والثامنة، بالحي السكني R3.

وأتاح جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمحلات، لكل من يرغب في مقابل 299 جنيها فقط لا غير.

«الوطن» تنشر تفاصيل أول مزاد علني بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الحكومة، ويشترط تسديد 25 ألف جنيه رسوم تأمين لكل محل أو صيدلية، و 10% مصاريف إدارية، و5، 0% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

الجهاز: سداد 5% وديعة صيانة قبل الإستلام

ويسدد باقي قيمة المحل أو الصيدلية، بأحد الطريقتين التاليتين:

1 - استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لاتجاوز 3 أشهر من الترسية.

2 - سداد القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري، وقت السداد، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

كما يتم سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الإستلام ، ويحق لكل من يرغب في المعاينة على الطبيعة قبل موعد جلسة المزاد، خلال مواعيد العمل الرسمية