وزير الاتصالات: منصة مصر الرقمية نقلة نوعية في خدمة المواطن

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تقدم خدمة التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، من خلال منصة مصر الرقمية، حيث أصبح المواطن، يستطيع أن يجري 90% من خطوات استخراج توكيل، من على تلك المنصة، ثم يذهب إلى مكتب التوثيق الذي يحدده وفي الوقت الذي يختاره، فقط لكي يتحقق منه الموثق، ويتسلم التوكيل، لافتا إلى أن الوزارة، ترى في هذا نقلة نوعية في الخدمات المتاحة للمواطن، مؤكدا أن الوزارة بالطبع مستمرة في تعاونها مع كل أجهزة الدولة، لتقديم المزيد من الخدمات على منصة مصر الرقمية.

خدمات منصة مصرالرقمية متاحة أمام جميع المواطنين وليس القادرين فقط

وأضاف «طلعت»، خلال لقائه مع القناة «الأولى»، نقطة اخرى في منتهى الأهمية بهذا السياق، أن المنصة والخدمات التي تتيحها، ليست قاصرة فقد على الطيف من المواطنين، الذين يستطيعون التعامل بشكل مباشر، مع الإنترنت والتكنولوجيا، وإنما تتيحها لكافة اطياف المواطنين، من خلال مجموعة من المنافذ، صممت خصيصا لتتناسب مع كل المواطنين أيا كانت قدراتهم في التعامل مع الأنترنت والتكنولوجيا، فهناك المنصة لمن يتسطيع التعامل، وهناك مكاتب البريد لمن لا يستطيع أو لا يريد التعامل بشكل مباشر مع التكنولجيا.

وتابع وزير الإتصالت وتكنولجيا المعلومات، فلدينا الآن 150 مكتب بريد تقدم خدمات مصر الرقمية، ونعمل حاليا على نشرها بعدد اكبر من مكاتب البريد، خلال العام القادم.

مركز الاتصال

وأوضح أن لمن لا يريد أن يتعامل مع التكنولجيا، وفي نفس الوقت لا يريد أن يتعامل ولا يذهب لمكاتب البريد، من الممكن ان يتلقى تلك الخدمات من خلال الإتصال، بمركز الإتصال الخاص بالمنصة الرقمية (15999)، ومن خلال هذا المركز سيجري حوار، مع أحد الزملاء العاملين بالمركز، الذي سيتحقق من هويته، ثم سيتمم له الأجراء أو الخدمة التي يرغب بها.