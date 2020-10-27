الاتصالات: 250 ألف مستخدم سجلوا على منصة مصر الرقمية حتى الآن

قال خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، إن 250 ألف مواطن سجلوا على منصة مصر الرقمية حتى تلك اللحظة، بدون أي إعلان من وزارة الاتصالات حتى الآن، لافتًا إلى أنهم قاموا بحوالي 188 ألف معاملة حتى تلك اللحظة، حيث إن الأمر انتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال الصفحات المختلفة والتي توضح الخطوات، بجانب الموظفين في الأماكن الحكومية الذين يرشدون المواطنين كيفية التعامل مع المنصة.

وأضاف "العطار"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المنصة توفر للمواطنين توصيل الخدمات مهما كانت إلى المنازل، إلا خدمة التوثيق فقط، لأن الأمر يحتاج نزول المواطن إلى مكتب البريد للتأكد من أهليته في التوثيق من عدمها، سوى ذلك أي خدمة يطلبها المواطن يمكن أن تصل إليه إلى المنزل إن تطلب الأمر ذلك.

وتابع نائب وزير الاتصالات أن هناك بعض التغيرات التي تم عملها في المنصة، وفق الاقتراحات والمشاكل التي جاءت لهم من المواطنين، بداية من الشاشة الرئيسية للمنصة، والتي كانت بها بعض المشاكل التي تواجه المستخدمين وتم تغييرها.

وأردف أن منصة مصر الرقمية أغلبها من شركات مصرية، مع الاستعانة ببعض الشركات الأجنبية في بعض الأشياء البسيطة فقط، لافتًا إلى أن المنصة تم عملها من أكثر من 130 مهندسا، واختبر البوابة حوالي 30 شخصا قاموا بعمل 45 ألف اختبار قبل انطلاق البوابة للمواطنين.

وأشار إلى أن منصة مصر الرقمية هي منصة دولة وليست منصة وزارة، وبالتالي فإن هناك دعما كبيرا لها، ومتاحا لها العديد من التخصصات المختلفة.