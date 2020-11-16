الاتصالات: التسجيل على منصة "مصر الرقمية" مجانا واحذروا النصابين

حذرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بعض المحتالين الذين يستغلون المواطنين فى التسجيل على منصة مصر الرقمية بمقابل مادى، يصل فى بعض الأماكن إلى 70 جنيه.

وأكدت مصادر بالوزارة، لـ"الوطن"، أن التسجيل على مصر الرقمية وإنشاء الحساب مجانا دون أي مقابل، لكن هناك رسوم على بعض الخدمات التي يتم تقديمها، تختلف من خدمة إلى أخرى، مشيرة إلى أن المنصة تستقبل نحو 5 آلاف مواطن يقمون بتسجيل بيناتهم يوميا.

وأشارت المصادر، إلى أن الخدمات التى يتم تقديمها عبر منصة مصر الرقمية تتضمن خدمات التموين، والتي تضم إمكانية استخراج بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي وضم أفراد الأسرة واستخراج بطاقة جديدة والنقل من محافظة إلى أخرى، وخدمات المرور وتضم استخراج بدل تالف وفاقد لرخصة القيادة، ودفع مخالفات رخصة القيادة ورخصة السيارة والاستعلام عنها، وتوثيق عقد بيع سيارة والتنازل عنها وتجديد الرخصة.

وتابعت: "تضم البوابة خدمات توثيق الشهر العقاري مثل استخراج توكيل عام وخلاص وغيرها، يتم من خلال البوابة إتمام مجموعة من خدمات المحاكم ومنها بشكل مبدئي إقامة دعاوي مدنيه وتسجيل محامي".

يذكر أن منصة مصر الرقمية هى بوابة الخدمات الحكومية ومنصة تحول الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، تم إطلاقها منتصف العام الجارى، بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل الدائب على اتباع المستوى الدولى للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمي.

هذه البوابة نتاج تضافر عدة جهات مصرية وشركات دولية تعمل فى صالح المواطن والدولة، وتسعى لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويُسر، كل مجموعة مترابطة من الخدمات تسمى بحزمة خدمات، مثل حزمة خدمات نيابة الأسرة، ويتم تحديث الحزم والخدمات تباعاً حتى تغطى كافة الخدمات الحكومية فى كل محافظات مصر بحلول انتهاء المشروع.