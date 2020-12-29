وزير الشباب: خطة جديدة لإيجاد أبطال أولمبيين في كافة المجالات

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم إنشاء اللجنة العلمية الدائمة لذوي الخبرات، من أجل انتقاء أبطال في الألعاب الفردية، مثل المصارعة والجودو وتنس الطاولة، بإجمالي 11 لعبة فردية، فضلا عن لعبتى كرة اليد والقدم وتحديد اختيار مواليد من 2001 حتى مواليد 2004 لرعايتهم، لإخراج أبطال أولمبيين.

وأشار إلى أنه توجد برامج تغذية للأطفال، وبرامج لتأهيلهم نفسيا ليصبحوا أبطالا، حيث حصل منتخب مصر للجودو على 9 ميداليات، و3 أشخاص منهم كانوا نتيجة هذا التفريغ الخاص بالبطولات، وسيتم انتقاء المواهب في كل المجالات وليس في الرياضة فقط، من أجل صقل مواهب الأطفال بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم لتطوير استراتيجية مصر لتطوير الإنسان.

استعدادات مصر لكأس العالم لكرة اليد

وأضاف صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية في القناة الأولى الأرضية، أن مصر حصلت على حق استضافة تنظيم كأس العالم لكرة اليد في عام 2015، وبدأت في الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالملاعب بالصالات والاستادات بتطوير الصالات في أكتوبر والقاهرة والإسكندرية، التي تعد أصولا رياضية متطورة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم تشكيل اللجنة المنظمة التي تستعد للبطولة ولم يتم تغيير موعد البطولة المقرر في يناير 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضح أن الآباء المصريين ابتكروا فقاعة صحية أو طبية يعيش فيها الشخص بعد حصوله على مسحة «بي سي آر» الخاصة به، وتابع، «إن شاء الله نعمل بطولة قوية ورسالة لكل العالم إن مصر قادرة على تنظيم البطولة في ظل جائحة كورونا، ويوم 3 يناير هيبقى حضور منتخب اليابان، وهو أول منتخب سيكون موجود».

وجاء اللقاء على هامش عرض الوزارة حصاد الأعمال والأحداث والتطويرات التي قدمتها خلال عام 2020، الذي شهد وجود جائحة فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين لأول مرة في مدينة ووهان في نوفمبر عام 2019.