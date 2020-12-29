اليوم.. وزير الشباب يعلن عن طرح 7500 دراجة هوائية مدعمة

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الحادية عشرة صباح اليوم، مؤتمرا للإعلان عن المرحلة الثالثة من المبادرة القومية «دراجتك..صحتك».

الوزير سيفجر مفاجأة في عدد الدراجات المطروحة

وقال الدكتور محمد الشاذلي المستشار الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي، سيفجر مفاجأة، ستكون في عدد الدراجات التي سيتم طرحها في هذه المرحلة، لافتا إلى أنها عددها سيكون أكثر كثيرا من الأعداد التي تم طرحها في المرحلتين الأولى والثانية.

من جانبها أكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أن عدد الدراجات التي سيقوم وزير الشباب والرياضة بالإعلان عنها في المرحلة الثالثة، سيكون مفاجأة لكثيرين من جمهور المواطنين المتابعين بشغف، لمبادرة «دراجتك ..صحتك» حيث سيتراوح العدد المطروح من الدراجات ما بين 7000 إلى 7500 دراجة، وهو عدد كبير ضخم بالمقارنة لما تم الإعلان عنه في المرحلتين السابقتين.

جلسة مباحثات مع الجهات المشاركة تسبق المؤتمر الصحفي

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور أشرف صبحي سيعقد جلسة مباحثات ومناقشات مع الجهات الأطراف، في المبادرة، ومنها مندوبون من الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة التضامن، والبنوك المشاركة في التمويل، وذلك لتحديد الأسعار التي سيتم طرح الدراجات بها، حسب النوع والمزايا.

وكانت الوزارة قد طرحت في المرحلتين السابقتين نحو 3500 دراجة هوائية، بواقع 1000 دراجة في المرحلة الأولى، و2500 دراجة في المرحلة الثانية، وحوالي 7500 دراجة في المرحلة الثالثة، ليصبح إجمالي ما يتم طرحه في المراحل الثلاث، 11 ألف دراجة هوائية مدعمة.

ومن المقرر أن يعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي، عن لينك الدخول والحجز، حيث سيكون حجز الدراجة بالأسبقية.

وحددت وزارة الشباب والرياضة أسعار الدراجات في المرحلتين الأولى والثانية على النحو التالي :

- دراجة جبلي Phoenix 2605 ، واستخدامها يصلح في الطرق الممهدة وغير الممهدة وسعرها 1930 جنيها.

- دراجة هجين Phoenix A55 ، واستخدام هذتا النوع يتناسب مع الطرق الممهدة وسعرها 2360 جنيها مصريا.