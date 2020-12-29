وزير الشباب: طرح عجلة كهربائية طاقتها 70 كيلو سير 10 يناير

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طرح 200 عجلة كهربائية، قبل 10 يناير المقبل، ضمن التوسع في مبادرة دراجتك صحتك، وسيكون الحجز عبر رابط ستعلن عنه الوزارة قبل يوم 10 يناير، موضحا أنّ التوسع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والحفاظ على صحة المواطن المصري، ورفع معدلات اللياقة البدنية للمصريين.

وأضاف وزير الشباب، أنّ العجلة الكهربائية مزودة ببطارية عمرها الافتراضي، عامين على الأقل، وطاقة سيرها من 60 إلى 70 كيلو متر، لتكون مساهمة من الوزارة لنشر الدراجات بين جميع فئات المجتمع، وتسهيلا على بعض المواطنين الراغبين في استخدام الدراجات الهوائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، لإعلان المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك.. صحتك»، بحضور الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من مندوبي الجهات المشاركة في المبادرة من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف صبحي، أنّ المرحلتين السابقتين شهدتا نجاحا باهرا، وأصبحتا من أهم البرامج البدنية الرياضية التي نفذتها الوزارة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس شركة فوري، أنّ الحجز بأسبقية الدفع، علما بأنّه تسليم الدرجات سيكون في 5 يناير، وفي حالة ارتجاع الدراجة ستكون تكلفة الشحن 10%، وبالنسبة لمحافظة القاهرة والجيزة سيكون مركز شباب الجزيرة مكان الارتجاع.

ومن المقرر أن يعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي، عن رابط الدخول والحجز، وسيكون حجز الدراجة بالأسبقية.

وحددت وزارة الشباب والرياضة أسعار الدراجات في المرحلتين الأولى والثانية على النحو التالي:

- دراجة جبلي Phoenix 2605، واستخدامها يصلح في الطرق الممهدة وغير الممهدة وسعرها 1930 جنيها.

- دراجة هجين Phoenix A55، واستخدام هذا النوع يتناسب مع الطرق الممهدة وسعرها 2360 جنيها مصريا.