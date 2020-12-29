بعد قليل.. وزير الشباب والرياضة يعلن لينك حجز 7 آلاف دراجة مدعمة

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، لإعلان طرح المرحلة الثالثة من الدراجات الهوائية المدعمة من الدولة المصرية ضمن المبادرة القومية «دراجتك.. صحتك» وذلك بمقر ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، بحضور الجهات المشاركة في المبادرة، وعلى رأسها مندوبون من الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من مندوبي البنوك الممولة.

ومن المقرر أن تطرح الوزارة في هذه المرحلة نحو 7 آلاف و100 دراجة مدعمة بأسعار مخفضة وبتيسيرات وتسهيلات كبيرة في السداد، حيث تتراوح الأسعار من 1930 جنيها إلى 2400 جنيه، حسب نوع ومزايا الدراجة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن المشروع القومي لمبادرة «دراجتك.. صحتك»، يأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوسيع ونشر ممارسة الرياضة بين جميع فئات المجتمع.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أهمية هذه المبادرة، تزامنت مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية للجنة العليا لإدارة ازمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للتباعد الاجتماعي وتقليل معدلات نشر عدوى فيروس كورنا وخفض معدلات الإصابة بين المواطنين.

3500 دراجة من الحكومة للشباب

جدير بالذكر، أن الوزارة سبق وطرحت المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة، حيث وزعت في المرحلة الأولى 1000 دراجة، وفي المرحلة الثانية 2500 دراجة، ليصبح إجمالي عدد الدراجات التي طرحتها الوزارة متضمنة المرحلة الثالثة نحو 10 آلاف و600 دراجة مدعمة.

والدراجات المطروحة نوعان، الأول جبلي، تستخدم في الطرق الوعرة وغير الممهدة وسعرها 1930 جنيها، والدراجة هيجن، وتستخدم في الطرق الممهدة، وسعرها 2400 جنيه، وسيجري بيعها للفائزين بأسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، واللينك الذي سيجري إعلانه بعد قليل خلال المؤتمر الصحفي، لتحقيق مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المواطنين.

ومن المقرر أن يكون تسليم الدراجات بعد أيام قليلة، من منافذ التسليم بمركز شباب الجزيرة، بنظام الدفع كاش، أو بالتقسيط من خلال البنوك المشاركة في المبادرة.