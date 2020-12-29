وزير الاتصالات: برامج التدريب تُعد الشباب للسوق العالمية وهم في منازلهم

شدد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية التركيز الفترة القادمة، على التدريب ورفع قدرات المواطنين، في التعامل مع التكنولجيا والإنترنت، لافتا إلى أن ذلك الأمر «حجر الزاوية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وأوضح، أن الوزارة تتابع في هذا الملف المنهج الهرمي، بمعنى أن لدى الوزارة مجموعة من البرامج التدريبية المختصرة والبسيطة، التي لا تستغرق وقتا، ونتيحها لعدد ضخم من المواطنين، لكي نمكنهم من التعامل مع الإنترنت والتكنولجيا، والاستعانة بهما في عملهم وحياتهم اليومية.

وأكد أن هذه البرامج معدة لمساعدة الشباب على المنافسة بسوق العمل المحلي والعالمي.

وأضاف «طلعت»، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع القناة «الأولى»، وأيضا يتدرك هذا المنهج الهرمي، ليصل إلى مجموعة أخرى من البرامج والمبادرات التدريبية، التي تمكن الشباب من أن يحصلون على فرص عمل، بعد أن يتلقوا التدريب، فهذه البرامج معدة لكي تساعد شبابنا على المنافسة بسوق العمل المحلي والعالمي، حيث تعد الشاب لكي يلتحق بسوق العمل العالمي، وهو جالس في منزله، من خلال منصات العمل الحر.

مبادرة مستقبلنا الرقمي

وتابع وزير الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، «لدينا الكثير من المبادارات في هذا الملف، كمبادرة مستقبلنا الرقمي المجانية بالكامل، والمتاحة لأي شاب يريد الالتحاق به، ويتدرب من خلالها على تخصص من ضمن 3 تخصصات هامة، يتطلبها حاليا سوق العمل بشدة كعلوم البيانات أو تصميم وبناء المواقع على الإنترنت أو التسويق الرقمي، فهناك مجموعة من الشرائح التدريبية، التي من الممكن أن ينضم لها كل شاب حسب خبرته وعلمه بالتخصص الذي يرغب بالتدرب عليه، وأيا كان مستواه، سواء كان مبتدأ أو متوسط أو ذوي خبرة، يستطيع الإلتحاق بالمبادرة».

واستطرد أن الشاب «لن يتلقي بها تدريبا تقنيا فقط على التخصص الذي يختاره، وإنما يتلقي تدريبا على كيفية المنافسة في سوق العمل العالمي سواء الالتحاق بوظيفة، أو تنفيذ مشروعات في دول أخرى، مقابل أجر وهو جالس في منزله».

وأردف أن هناك العشرات والمئات من الشباب، الذين بدأوا هذا العمل ويجنون الآن أرباحا بآلاف الدولارت كل شهر، من خلال العمل في هذه التخصصات، فهذه المبادرة متاحا مجانا وتستهدف 100 ألف شاب بحلول منتصف العام بمشيئة الله».

مبادرة بناة مصر الرقمية

وأشار «طلعت» إلى أنه يتم التدرج أكثر في النهج الهرمي، ونصل إلى ذروته، في مبادرة بناة مصر الرقمية، التي توفر فرصا مجانية لـ 1000 شاب وشابة متفوقين، بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليحصلوا على الماجستير من إحدى الجامعات العالمية المرموقة مجانا، في مجالا الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والروبوتات، وأيضا المبادرة متاحة من خلال موقع الوزارة، وسنبدأ مع مطلع العام القادم مع الدفعة الأولى بها، مصرحا، بأن الوزارة بالفعل تولي اهتماما كبيرا بملف بناء القدرات وتأهيل الشباب المصري، لكي ينافس في سوق العمل المحلي والعالمي.