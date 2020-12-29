«الخارجية» تتابع التحقيقات في واقعة مقتل مواطن مصري بالسعودية

تواصل وزارة الخارجية، المتابعة اللصيقة في شأن واقعة مقتل المواطن المصري المرحوم هاني عبدالتواب سعد محمد بالمملكة العربية السعودية.

وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن القنصلية العامة المصرية في الرياض، مستمرة في التواصل والتنسيق مع السلطات السعودية المعنية، لسرعة إنهاء كل الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن المصري إلى أرض الوطن، في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى متابعة سير التحقيقات المتعلقة بحادث مقتله، والعمل على ضمان حصول أسرة الفقيد على حقوقها.